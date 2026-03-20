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tor italia granata Serie B: Cacciamani una spinta costante, bene Dembele a Mantova

ITALIA GRANATA

Serie B: Cacciamani una spinta costante, bene Dembele a Mantova

Serie B: Cacciamani una spinta costante, bene Dembele a Mantova - immagine 1
L'esterno classe 2007 continua a convincere nella Juve Stabia
Alberto Giulini Vicedirettore 

Serie B in campo per il turno infrasettimanale, torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia pareggia 2-2 sul campo del Palermo. Cacciamani è sempre pronto a pungere con la sua velocità, è protagonista in occasione del pareggio e va vicino al gol della possibile vittoria (VOTO: 7).

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 3-0 contro il Pescara. 90' per Dalla Vecchia, che tiene botta atleticamente ma commette qualche errore tecnico di troppo.

DELLAVALLE (Modena): Il Modena passa 3-0 contro lo Spezia, solo panchina per Dellavalle.

DEMBELE (Mantova): 3-0 anche per il Mantova contro il Cesena. Dembele dà il via all'azione dell'1-0 e domina sulla fascia, fino al cambio al 62' (VOTO: 6.5).

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Il Venezia supera 3-1 il Padova, Silva assente.

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