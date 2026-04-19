I voti ai protagonisti della trasferta di Cremona

Alberto Giulini
US Cremonese v Torino FC - Serie A

Cremonese - Torino 0-0: il film della partita

LE PAGELLE

Termina Cremonese-Torino ed è il momento delle pagelle. I granata non riescono a infilare la terza vittoria consecutiva, è solo 0-0.

PALEARI 6.5: Rischia tanto con un rinvio sbagliato in avvio, si riscatta con un buon riflesso su Bonazzoli. Serve il Var per ravvisare il fallo subito da Baschirotto in occasione del gol annullato.

US Cremonese v Torino FC - Serie A

COCO 5: Un pallone sanguinoso perso a metà campo e una marcatura persa su Sanabria potevano costare carissimo.

MARIPAN 6.5: Una chiusura su Sanabria che vale come un gol, buono il rientro da titolare dopo quasi due mesi (68' Marianucci 5.5: una buona chiusura su Okereke in mezzo a tante incertezze e leggerezze, ancora una volta non dà sicurezza)

EBOSSE 5: Troppe leggerezze in impostazione, per rimediare concede l'angolo del gol poi annullato. Un passo indietro.

LE PAGELLE DI CREMONESE-TORINO

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