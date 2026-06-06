Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2025/2026. Buona lettura!

Il giocatore rivelazione della stagione del Torino è stato sicuramente Emirhan Ilkhan. Il centrocampista turco, dopo aver passato momenti molto difficili condizionati anche da un terribile infortunio al ginocchio, è finalmente riuscito a confermarsi nel centrocampo granata. Prima con Baroni e poi con D'Aversa, l'ex Besiktas ha saputo farsi trovare preparato nel momento del bisogno, diventando insostituibile nello scacchiere della formazione granata diventando insostituibile in cabina regia.

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Ilkhan, dal suo arrivo fino alla consacrazione in granata

I due gol in stagione e la maturazione del regista

Arrivato a Torino nell’estate del 2022 dopo essere cresciuto in patria con il Besiktas, Ilkhan fu subito buttato nella mischia da Ivan Juric. Tuttavia, a causa dello scarso minutaggio a gennaio venne prestato prima alla Sampdoria e poi al Basaksehir la stagione successiva. Con la maglia dei turchi riuscì a trovare continuità e il Toro decise quindi di richiamarlo in Italia. Sembrava il momento giusto per il salto definitivo in Italia ma nel settembre del 2024 arrivò la stangata: lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo mesi di attesa, il numero 6 granata ha di nuovo rivisto il campo con l'arrivo in granata di Marco Baroni. L'ex tecnico ha saputo dargli fin da subito molta fiducia. Con Baroni, Ilkhan ha vissuto una profonda evoluzione: il tecnico lo ha spostato in cabina di regia, lavorando su di lui come regista in un centrocampo a cinque. Nonostante lo scarso minutaggio nella prima parte di stagione, vista anche la presenza di Asllani e Ilic, quando è stato il momento giusto Baroni lo ha lanciato dal 1', facendolo diventare uno degli inamovibili nello scacchiere granata.

Con l'avvento del 2026 il turco ha iniziato ad avere sempre più spazio. La partita della svolta è stata quella contro il Verona a gennaio: nel 3-0 al Bentegodi il classe 2004 ha mostrato tutte le sue qualità. Da quel momento in poi il numero 6 si è preso le redini del centrocampo diventando sempre più decisivo come nel trionfo agli ottavi di Coppa Italia a Roma, quando segnò il gol decisivo nel 3-2 contro i giallorossi (e siglando la prima rete in maglia granata). Nonostante qualche difficoltà (Como e Genoa su tutte), l'ex Besiktas ha saputo rialzarsi, dimostrando grande carisma e carattere. Il centrocampista classe 2004 è sceso in campo in 22 occasioni questa stagione, 14 da titolare, con una media di 54' giocati a partita. Con lui in campo, il centrocampo del Torino ha fatto un notevole passo in avanti diventando una pedina di enorme valore sia con Baroni ma anche con l'arrivo di D'Aversa. Nell'ultimo campionato disputato il turco ha messo a referto 2 gol (contro Roma e Parma) e anche 2 assist contro Fiorentina e Inter) risultando decisivo anche in fase offensiva. Tutti fattori che hanno portato la società a esercitare l’opzione per l’estensione del contratto di Ilkhan fino a giugno 2027.

Il voto: meritato il 7 per la stagione della svolta

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È stata la stagione di Ilkhan. Nonostante qualche intoppo, soprattutto nella la prima parte di stagione, il centrocampista turco ha saputo cogliere al volo le occasioni riuscendo ad avere una stagione in crescendo. Il voto che la nostra redazione si sente di assegnare al campionato del classe 2004 è un 7 pieno. Il voto è corretto da assegnare per un elemento che ha dimostrato il suo valore in una stagione abbastanza complicata e per le enormi doti che dovrà ancora far emergere del tutto: il numero 6 quando chiamato in causa, soprattutto negli ultimi mesi della stagione, non ha sfigurato e ha saputo aiutare la squadra nei momenti del bisogno.