La prossima stagione della Serie A comincia da qui
Video: "Attesa per il nuovo allenatore del Torino
Oggi prende ufficialmente forma il nuovo campionato. Il Torino deve ancora avviare per davvero la sua preparazione - con l'attesa per le scelte dell'allenatore e di molti componenti della rosa con il calciomercato - ma intanto conosce già il cammino che lo attende nella stagione 2026/27. Oggi, venerdì 5 giugno, al Teatro Regio di Parma, è stato infatti svelato il calendario della Serie A.
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
La nuova stagione inizierà e si concluderà sull'asse Piemonte-Lombardia. Il debutto sarà all'Olimpico Grande Torino contro il Milan: nella scorsa stagione l'esordio era stato a San Siro contro l'Inter, mentre l'anno precedente, con Vanoli in panchina, sempre a Milano contro il Milan. L'ultima giornata vedrà invece i granata impegnati in trasferta sul campo del Monza. L'avvio sarà particolarmente impegnativo: Milan, Sassuolo, Fiorentina, Roma e Bologna saranno le avversarie delle prime cinque giornate. Sul finale di stagione, invece, il Toro arriverà all'ultima sfida dopo aver affrontato Parma, Bologna, Cagliari e Napoli.
Tra gli appuntamenti più attesi dai tifosi ci sono naturalmente i derby della Mole. La gara d'andata si giocherà all'Allianz Stadium il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, mentre il ritorno è in programma nel weekend del 4 aprile.
Il calendario completo del Torino 2026/271) Torino-Milan
2) Sassuolo-Torino
3) Fiorentina-Torino
4) Torino-Roma
5) Bologna-Torino
6) Torino-Udinese
7) Parma-Torino
8) Torino-Monza
9) Torino-Como
10) Frosinone-Torino
11) Torino-Lecce
12) Napoli-Torino
13) Torino-Lazio
14) Genoa-Torino
15) Inter-Torino
16) Torino-Cagliari
17) Torino-Venezia
18) Juventus-Torino
19) Torino-Atalanta
20) Milan-Torino
21) Lecce-Torino
22) Torino-Frosinone
23) Roma-Torino
24) Torino-Sassuolo
25) Como-Torino
26) Torino-Fiorentina
27) Atalanta-Torino
28) Torino-Inter
29) Udinese-Torino
30) Torino-Juventus
31) Lazio-Torino
32) Torino-Genoa
33) Venezia-Torino
34) Torino-Parma
35) Torino-Bologna
36) Cagliari-Torino
37) Torino-Napoli
38) Monza-Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA