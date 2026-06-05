Oggi prende ufficialmente forma il nuovo campionato. Il Torino deve ancora avviare per davvero la sua preparazione - con l'attesa per le scelte dell'allenatore e di molti componenti della rosa con il calciomercato - ma intanto conosce già il cammino che lo attende nella stagione 2026/27. Oggi, venerdì 5 giugno, al Teatro Regio di Parma, è stato infatti svelato il calendario della Serie A.

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La nuova stagione inizierà e si concluderà sull'asse Piemonte-Lombardia. Il debutto sarà all'Olimpico Grande Torino contro il Milan: nella scorsa stagione l'esordio era stato a San Siro contro l'Inter, mentre l'anno precedente, con Vanoli in panchina, sempre a Milano contro il Milan. L'ultima giornata vedrà invece i granata impegnati in trasferta sul campo del Monza. L'avvio sarà particolarmente impegnativo: Milan, Sassuolo, Fiorentina, Roma e Bologna saranno le avversarie delle prime cinque giornate. Sul finale di stagione, invece, il Toro arriverà all'ultima sfida dopo aver affrontato Parma, Bologna, Cagliari e Napoli.

Tra gli appuntamenti più attesi dai tifosi ci sono naturalmente i derby della Mole. La gara d'andata si giocherà all'Allianz Stadium il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, mentre il ritorno è in programma nel weekend del 4 aprile.

Il calendario completo del Torino 2026/27

1) Torino-Milan

2) Sassuolo-Torino

3) Fiorentina-Torino

4) Torino-Roma

5) Bologna-Torino

6) Torino-Udinese

7) Parma-Torino

8) Torino-Monza

9) Torino-Como

10) Frosinone-Torino

11) Torino-Lecce

12) Napoli-Torino

13) Torino-Lazio

14) Genoa-Torino

15) Inter-Torino

16) Torino-Cagliari

17) Torino-Venezia

18) Juventus-Torino

19) Torino-Atalanta

20) Milan-Torino

21) Lecce-Torino

22) Torino-Frosinone

23) Roma-Torino

24) Torino-Sassuolo

25) Como-Torino

26) Torino-Fiorentina

27) Atalanta-Torino

28) Torino-Inter

29) Udinese-Torino

30) Torino-Juventus

31) Lazio-Torino

32) Torino-Genoa

33) Venezia-Torino

34) Torino-Parma

35) Torino-Bologna

36) Cagliari-Torino

37) Torino-Napoli

38) Monza-Torino