Kian Fitz-Jim è arrivato a Caselle. Il centrocampista classe 2003 ex Ajax passerà al Toro per 2,5 milioni più una futura clausola sulla rivendita. L'anno scorso ha collezionato 22 presenze e un gol con i Lancieri, mettendosi in mostra per tecnica e qualità nella gestione del pallone, caratteristiche che si sposano alla perfezione con il gioco di Ignazio Abate. Appena atterrato, accolto da Gazzi, Fitz-Jim ha affermato: "Sono felice di essere qui. Forza Torino". Il neo acquisto granata nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al Torino.

Articolo a cura di Francesco Di Vico.