Tutti i dettagli dell'operazione di calciomercato che ha portato Comert in granata
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Visite mediche superate, firma sul contratto e ufficialità: Eray Comert è un nuovo giocatore del Torino. Ignazio Abate accoglie così un rinforzo d'esperienza per una retroguardia destinata a cambiare volto, mentre Gianluca Petrachi mette a segno un colpo molto atteso per il reparto difensivo.
Comert, le cifre e i dettagli dell'operazioneIl difensore svizzero, reduce dai Mondiali, arriva a Torino da svincolato dopo l'esperienza con il Valencia. Per il club granata, dunque, si tratta di un colpo a parametro zero.
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