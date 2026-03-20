Toro, la classifica del girone di ritorno: la scossa arriva con D’Aversa

Sei punti in tre gare con il nuovo allenatore, prima di lui un ritmo da retrocessione dopo il giro di boa

Dieci punti in dieci giornate e uno scatto arrivato con il cambio in panchina. La classifica del girone di ritorno evidenzia un andamento negativo per il Toro, quarta peggior squadra del campionato: solo Cremonese (2), Verona (5) e Pisa (6), che non a caso occupano le ultime tre posizioni, hanno totalizzato meno punti dei granata. Il punto a partita rappresenta una media da salvezza risicata, un andamento che in proiezione significherebbe chiudere la stagione a quota 38.

Dal giro di boa una media da salvezza risicata — Un quantitativo di punti che, pur inferiore al tradizionale riferimento di quota 40, da anni permetterebbe di salvarsi senza grossi patemi. Ma in casa Toro un netto cambio di passo è arrivato con l'esonero di Marco Baroni e l'avvento di Roberto D'Aversa sulla panchina. Dei dieci punti conquistati nel girone di ritorno, sei sono arrivati con il nuovo allenatore. L'ex tecnico dell'Empoli ha dovuto fare i conti con un calendario non semplice, ma ne è uscito con due vittorie e una sconfitta.

Con D'Aversa il cambio di passo: il dato — Solo Como, Napoli e Juventus hanno totalizzato più punti del Toro nelle ultime tre gare. Si tratta ovviamente di un lasso di tempo molto ristretto e il dato lascia il tempo che trova, ma è pur indice di una squadra che ha saputo rialzarsi dopo quattro soli punti conquistati in sette gare. Il cambio in panchina ha permesso ai granata di passare da un ritmo da zona retrocessione a uno di alta classifica. Toccherà ora a D'Aversa confermare le buone impressioni delle ultime tre uscite, portando quasi un pizzico di rammarico in casa Toro: da quando è cambiato il tecnico sembra tutta un'altra storia.