L'attaccante senegalese sta vivendo una buonissima stagione in Serbia
TN Radio: "A chi siete disposti a rinunciare per fare mercato?"
Torna il consueto appuntamento del venerdì con Italia Granata per passare in rassegna gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
SERIE A - ESTEROWALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo farà visita alla Fiorentina, Walukiewicz verso una maglia da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Partizan atteso dal derby con la Stella Rossa, titolarità in vista per Seck.
MULLEN (Bohemians): Bohemians ospite del St. Patricks, Mullen verso una maglia da titolare da terzino sinistro.
SERIE BCACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia fa visita al Pescara, Cacciamani verso la conferma sulla sinistra.
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Panchina in vista per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella ospita il Padova, Dalla Vecchia si gioca una maglia in mezzo al campo.
DELLAVALLE (Modena): Dellavalle si candida per una maglia dal 1' nella trasferta sul difficile campo del Monza.
DEMBELE (Mantova): Dembele dovrebbe trovare di nuovo spazio in casa del Sudtirol.
BIANAY-BALCOT (Mantova): Da valutare il recupero di Bianay Balcot.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Padova ospite dell'Entella, Silva da valutare.
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