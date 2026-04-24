L'attaccante senegalese sta vivendo una buonissima stagione in Serbia

Alberto Giulini
US Cremonese v Torino FC - Serie A

TN Radio: "A chi siete disposti a rinunciare per fare mercato?"

Torna il consueto appuntamento del venerdì con Italia Granata per passare in rassegna gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

Allenamento Filadelfia Demba Seck

SERIE A - ESTERO

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo farà visita alla Fiorentina, Walukiewicz verso una maglia da terzino destro.

SECK (Partizan Belgrado): Partizan atteso dal derby con la Stella Rossa, titolarità in vista per Seck.

MULLEN (Bohemians): Bohemians ospite del St. Patricks, Mullen verso una maglia da titolare da terzino sinistro.

SERIE B

cacciamani nazionale italia under 19 1
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia fa visita al Pescara, Cacciamani verso la conferma sulla sinistra.

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Panchina in vista per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella ospita il Padova, Dalla Vecchia si gioca una maglia in mezzo al campo.

DELLAVALLE (Modena): Dellavalle si candida per una maglia dal 1' nella trasferta sul difficile campo del Monza.

DEMBELE (Mantova): Dembele dovrebbe trovare di nuovo spazio in casa del Sudtirol.

BIANAY-BALCOT (Mantova): Da valutare il recupero di Bianay Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Padova ospite dell'Entella, Silva da valutare.

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