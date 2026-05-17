C’è un giocatore che sta brillando e potrebbe presto tornare a vestire la maglia granata. Si tratta di Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie B con la maglia della Juve Stabia. L’ennesima ciliegina sulla torta è arrivata nella gara d’andata della semifinale playoff contro il Monza. L’esterno di proprietà del Toro, impiegato da quinto a sinistra, ha spaccato la partita e trovato le giocate che hanno sbloccato la gara. Con due assist, uno più bello dell’altro, Cacciamani ha permesso ai campani di portarsi sul doppio vantaggio (il Monza ha poi trovato il pareggio nel finale).

Due assist di qualità

Ai playoff Cacciamani ha messo in mostra i pezzi forti del suo repertorio: accelerazioni micidiali, dribbling e capacità di servire assist solo da spingere in porta. In questa settimana se lo gode e continua a sognare la Juve Stabia mentre il Toro osserva e prende appunti. L’esterno continua a brillare e bruciare le tappe mentre i suoi coetanei sono ancora in Primavera. Il rendimento di Cacciamani non è passato inosservato nemmeno a Coverciano, tanto da arrivare alla convocazione da sottoleva in Under 21. E chissà che nelle amichevoli estive, data la proposta provocatoria di Baldini, non possa arrivare anche l’esordio con l’Italia dei grandi…

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In estate un altro ritiro col Toro

Il Toro osserva intanto da spettatore interessato, godendosi una scommessa vincente di Ruggero Ludergnani. Prelevato nel 2023 dall’Ancona, l’esterno ha bruciato le tappe: nella scorsa stagione si è gradualmente imposto in Primavera, ha esordito in prima squadra agli ordini di Vanoli e vinto da assoluto protagonista lo scudetto con l’Under 18. Una testa da ragazzo maturo, oltre a qualità fuori dal comune, gli ha permesso di affacciarsi tra i professionisti con un anno d’anticipo. Ora, all’orizzonte, c’è un altro ritiro con il Toro dei grandi per giocarsi la possibilità di restare da protagonista. Prima, però, c’è un campionato da chiudere alla grandissima con la Juve Stabia.