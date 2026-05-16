Vigilia di gara per il Toro, in campo domenica alle 20.45 in casa del Cagliari. Alle 12.45 Roberto D'Aversa è atteso nella sala conferenze dello stadio Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti e presentare la sfida.

La conferenza di Roberto D'Aversa

- Si attende D'Aversa per il via alla conferenza stampa

13.06 - Arrivato D'Aversa, al via le domande dei giornalisti

Come è andata la settimana?"I ragazzi si sono comportati bene e questo mi rende orgoglioso, non abbiamo tirato i remi in barca. Ci deve essere volontà di cancellare prestazione di Udine, deve essere molto importante. Gineitis è squalificato, Ismajli e Anjorin non hanno recuperato e non sarà convocato Tameze".

Tra una settimana c'è il derby."Non ci devono essere distrazioni, dobbiamo ragionare solo sulla partita di Cagliari. Dobbiamo rispettarli perché hanno ancora un obiettivo da raggiungere, a Cagliari si gioca contro un'intera regione. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista".

I 50 anni dallo Scudetto hanno distolto l’attenzione dalla squadra. Vi ha tolto pressione?“Dobbiamo ragionare solo sulla partita di domani sera e si continua a nominare quella successiva. Tutto quello che sta accadendo ben venga, ma non possiamo farci distrarre. Pensiamo alla trasferta di Udine e non ripetiamo lo stesso errore, poi dopo ragioneremo sulla gara successiva”.

Ci dice la formazione?"Forse non mi sto esprimendo bene, la partita di domani è importante. Spesso vi ho dato suggerimenti. Massimo rispetto per il Cagliari, quando deciderò gli unici che scenderanno in campo li comunicherò anche ai ragazzi. Valuterò anche la rifinitura di domani mattina a Cagliari per decidere".

Qual è caratteristica di Simeone che apprezza di più? Il migliore che ha allenato?"Qui ha una bella compagnia, anche Zapata e Adams. Simeone mi fa piacere stia facendo molto bene. Sono rimasto stupito quando non ho letto il suo nome tra i 55 preconvocati dell'Argentina. Ho quasi sempre giocato con esterni d'attacco e ho avuto giocatori forti, ma Simeone è tra i più bravi. Giovanni ha fame di fare sempre bene e migliorarsi, fa sempre la scelta giusta. Questo è un premio al suo modo di interpretare ogni singolo allenamento, come Vlasic e altri giocatori. Quello che sta ottenendo è solo per come lavora la prossima settimana".

Come stanno Zapata e Adams? Possono partire dall'inizio?"Più Duvan tra i due. In settimana Njie ha saltato un allenamento importante".

La società l'ha interpellata per il futuro dei giocatori in prestito?"In questo momento ho il focus sul preparare una partita, l'ultima trasferta. Ragiono solo guardando il campo, chi mi dà più garanzie. Ci sono tanti giocatori in prestito e in scadenza, ma è sempre il campo che porta a fare le scelte".

Può essere la partita di Prati?"Sì, potrebbe essere la sua partita. Ma non deve dimostrare nulla né a me né ad altri, deve dimostrare a sé stesso di essere un giocatore da Toro. Quando l'ho chiamato in causa ha sempre fatto il suo. Prati deve andare in campo con personalità perché è molto bravo e dà equilibrio, deve fare uno step di più personalità perché le qualità ci sono".

Che cosa le sta rimanendo addosso del Toro?"Non vedo altri club in Italia che possano avere ricorrenze così importanti. Il 4 maggio è una tragedia, sappiamo tutti quello che è successo: il fatto che se ne parli ancora a distanza di anni vuol dire che non saranno mai dimenticati. Il Torino può vantare quella squadra, quella dell'ultimo scudetto... Sono pagine che mai nessuno potrà cancellare. All'uscita dallo spogliatoio vedo la foto di Gigi Radice e lo bacio: con lui ho vinto il campionato a Monza, è stato anche un secondo padre. Sono molto legato al mister e ne porto sempre un bel ricordo. Lo spessore umano è la cosa più importante, a prescindere dallo sport".