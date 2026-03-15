Zapata torna a lasciare il segno e scala la classifica: superato Higuain in Serie A

Il colombiano aggancia Shevchenko all’undicesimo posto tra i migliori marcatori stranieri del campionato

Alberto Giulini Vicedirettore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 08:32)

Non sarà ancora il giocatore ammirato prima dell’infortunio, ma Duvan Zapata ha rivelato quanto possa ancora essere importante per chiudere al più presto il discorso salvezza. La gran botta dai venticinque metri contro il Parma ha rappresentato il terzo gol in campionato, il secondo nelle ultime tre partite. Segno di una condizione in crescita per un giocatore che può ancora dare un contributo non indifferente per chiudere in crescendo la stagione.

Marcatori stranieri: superato Higuain — La rete trovata contro i ducali ha intanto permesso al colombiano di toccare quota 127 in Serie A, staccando Higuain e agganciando Shevchenko all’undicesimo posto nella classifica dei migliori marcatori stranieri del campionato italiano. Quello di venerdì sera ha rappresentato a suo modo un gol diverso dal solito: è solo il secondo segnato da fuori area, per trovare l’altro bisogna tornare indietro fino al 15 settembre 2019, quando Zapata vestiva ancora la maglia dell’Atalanta.

Due gol di fila in casa, come nel 2023 — La botta contro il Parma ha permesso di trovare il secondo gol casalingo consecutivo, dopo l’incornata contro la Lazio. Per ritrovare due reti di fila al Grande Torino bisogna tornare indietro fino al dicembre 2023: gol contro l’Empoli e doppietta con l’Atalanta. Zapata è tornato a lasciare il segno, dimostrando di poter ancora dare il suo contributo alla causa. Il discorso sul futuro sarà rimandato al termine della stagione, ora l’attenzione del colombiano è rivolta a un campionato da chiudere al meglio con la fascia al braccio.