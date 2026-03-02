Toro News
Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck

ITALIA GRANATA

Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck

Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck - immagine 1
Bene Dellavalle nonostante la sconfitta del Modena
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

—  

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo, pur in dieci uomini per quasi l'intera gara, batte 2-1 l'Atalanta. Walukiewicz assente per squalifica.

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 2-1 in casa contro l'Ofk Belgrado, ma Seck trova un altro assist (VOTO: 6.5).

MULLEN (Bohemians): Indisponibile Mullen, assente nel 3-2 rifilato agli Shamrock Rovers.

 

SERIE B

Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck- immagine 2
—  

CACCIAMANI (Juve Stabia): Pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Avellino, altri 90' per Cacciamani, autore di una partita attenta in fase difensiva (VOTO: 6).

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Altra panchina per Ciammaglichella, autore fino a questo momento di una stagione complicatissima. Fuori per infortunio fino a metà novembre, ha giocato un piccolo spezzone il 13 dicembre e ha poi messo in fila undici panchine consecutive senza trovare spazio.

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 2-0 sul campo del Monza, Dalla Vecchia in campo dal 67' (VOTO: 6).

DELLAVALLE (Modena): Per Dellavalle 90' nella sconfitta per 2-1 contro il Padova. Il centrale granata si salva nonostante il risultato negativo (VOTO: 6).

DEMBELE (Mantova): 1-1 per il Mantova contro la Carrarese, 90' attenti per Dembele da braccetto (VOTO: 6).

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora indisponibile Bianay-Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Silva in campo dal 68' nella vittoria contro il Modena, pulito nella gestione dei palloni (VOTO: 6).

 

SERIE C

Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck- immagine 3
—  

ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese supera 2-0 la Triestina, solo panchina per Antolini.

DELL'AQUILA (Pontedera): Il Pontedera pareggia 1-1 sul campo della Vis Pesaro, assente Dell'Aquila.

DI MARCO (Ravenna): 1-1 per il Ravenna ad Arezzo, Di Marco indisponibile.

PADULA (Campobasso): Il Campobasso passa 4-2 sul campo della Ternana. A sbloccare la gara è proprio Padula con un gran colpo di testa su angolo (VOTO: 7).

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 1-0 sul campo dell'Albinoleffe, Rauti in campo dal 62' e subito vicino al gol (VOTO: 6.5)

