Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
ITALIA GRANATA
Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck
SERIE A - ESTERO—
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo, pur in dieci uomini per quasi l'intera gara, batte 2-1 l'Atalanta. Walukiewicz assente per squalifica.
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 2-1 in casa contro l'Ofk Belgrado, ma Seck trova un altro assist (VOTO: 6.5).
MULLEN (Bohemians): Indisponibile Mullen, assente nel 3-2 rifilato agli Shamrock Rovers.
SERIE B
CACCIAMANI (Juve Stabia): Pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Avellino, altri 90' per Cacciamani, autore di una partita attenta in fase difensiva (VOTO: 6).
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Altra panchina per Ciammaglichella, autore fino a questo momento di una stagione complicatissima. Fuori per infortunio fino a metà novembre, ha giocato un piccolo spezzone il 13 dicembre e ha poi messo in fila undici panchine consecutive senza trovare spazio.
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 2-0 sul campo del Monza, Dalla Vecchia in campo dal 67' (VOTO: 6).
DELLAVALLE (Modena): Per Dellavalle 90' nella sconfitta per 2-1 contro il Padova. Il centrale granata si salva nonostante il risultato negativo (VOTO: 6).
DEMBELE (Mantova): 1-1 per il Mantova contro la Carrarese, 90' attenti per Dembele da braccetto (VOTO: 6).
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora indisponibile Bianay-Balcot.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Silva in campo dal 68' nella vittoria contro il Modena, pulito nella gestione dei palloni (VOTO: 6).
SERIE C
ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese supera 2-0 la Triestina, solo panchina per Antolini.
DELL'AQUILA (Pontedera): Il Pontedera pareggia 1-1 sul campo della Vis Pesaro, assente Dell'Aquila.
DI MARCO (Ravenna): 1-1 per il Ravenna ad Arezzo, Di Marco indisponibile.
PADULA (Campobasso): Il Campobasso passa 4-2 sul campo della Ternana. A sbloccare la gara è proprio Padula con un gran colpo di testa su angolo (VOTO: 7).
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 1-0 sul campo dell'Albinoleffe, Rauti in campo dal 62' e subito vicino al gol (VOTO: 6.5)
