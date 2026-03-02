Padula-gol nel Campobasso, ancora un assist per Seck

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

CACCIAMANI (Juve Stabia) : Pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Avellino, altri 90' per Cacciamani, autore di una partita attenta in fase difensiva ( VOTO: 6 ).

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Altra panchina per Ciammaglichella, autore fino a questo momento di una stagione complicatissima. Fuori per infortunio fino a metà novembre, ha giocato un piccolo spezzone il 13 dicembre e ha poi messo in fila undici panchine consecutive senza trovare spazio.