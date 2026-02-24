Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Centrale e poi terzino: Walukiewicz convince ancora. Padula batte la Juve U23
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Continua a convincere Walukiewicz, sia da centrale sia da terzino destro nel 3-0 rifilato dal Sassuolo al Verona (VOTO: 6.5).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 3-0 nel derby con la Stella Rossa, Seck titolare e richiamato in panchina al 90’ (VOTO: 5.5).
MULLEN (Bohemians): Altra prova positiva di Mullen nella vittoria per 1-0 sul campo del Derry City (VOTO: 6.5).
SERIE B
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia cade in casa contro il Modena (2-1). Altra maglia da titolare per Cacciamani, rivedibile sul raddoppio del Modena ma costante spina nel fianco in fase offensiva (VOTO: 6)
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, quasi mai impiegato in stagione.
DALLA VECCHIA (Entella): L’Entella perde 3-1 col Catanzaro, questa volta resta in panchina Dalla Vecchia.
DELLAVALLE (Modena): Ancora un’occasione per Dellavalle, attento e positivo in fase difensiva (VOTO: 6.5).
DEMBELE (Mantova): Il Mantova supera 2-1 la Sampdoria. Convince Dembele, esterno nel primo tempo e arretrato a braccetto nella ripresa (VOTO: 6).
BIANAY-BALCOT (Mantova): Bianay-Balcot fuori per infortunio.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Solo panchina per Silva nell’1-1 contro il Bari.
SERIE C
ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese cade 1-0 sul campo dell’Alcione, solo panchina per Antolini.
DELL'AQUILA (Pontedera): L’Ascoli passa 3-1 sul campo del Pontedera, assente Dell’Aquila.
DI MARCO (Ravenna): Indisponibile Di Marco, assente in occasione dell’1-0 rifilato alla Sambenedettese.
PADULA (Campobasso): Il Campobasso vince 2-1 contro la Juve U23. Maglia da titolare e partita molto positiva per Padula, in campo 63’ e fermato dal palo (VOTO: 6.5).
RAUTI (Vicenza): In campo nel posticipo del lunedì il Vicenza, ospite della Virtus Verona.
