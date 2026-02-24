Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor italia granata Centrale e poi terzino: Walukiewicz convince ancora. Padula batte la Juve U23

ITALIA GRANATA

Centrale e poi terzino: Walukiewicz convince ancora. Padula batte la Juve U23

Centrale e poi terzino: Walukiewicz convince ancora. Padula batte la Juve U23 - immagine 1
Convince Dellavalle nel Modena, bene anche Mullen nel Bohemians
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

—  

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Continua a convincere Walukiewicz, sia da centrale sia da terzino destro nel 3-0 rifilato dal Sassuolo al Verona (VOTO: 6.5).

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 3-0 nel derby con la Stella Rossa, Seck titolare e richiamato in panchina al 90’ (VOTO: 5.5).

MULLEN (Bohemians): Altra prova positiva di Mullen nella vittoria per 1-0 sul campo del Derry City (VOTO: 6.5).

 

SERIE B

Centrale e poi terzino: Walukiewicz convince ancora. Padula batte la Juve U23- immagine 2
—  

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia cade in casa contro il Modena (2-1). Altra maglia da titolare per Cacciamani, rivedibile sul raddoppio del Modena ma costante spina nel fianco in fase offensiva (VOTO: 6)

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, quasi mai impiegato in stagione.

DALLA VECCHIA (Entella): L’Entella perde 3-1 col Catanzaro, questa volta resta in panchina Dalla Vecchia.

DELLAVALLE (Modena): Ancora un’occasione per Dellavalle, attento e positivo in fase difensiva (VOTO: 6.5).

DEMBELE (Mantova): Il Mantova supera 2-1 la Sampdoria. Convince Dembele, esterno nel primo tempo e arretrato a braccetto nella ripresa (VOTO: 6).

BIANAY-BALCOT (Mantova): Bianay-Balcot fuori per infortunio.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Solo panchina per Silva nell’1-1 contro il Bari.

 

SERIE C

Centrale e poi terzino: Walukiewicz convince ancora. Padula batte la Juve U23- immagine 3
—  

ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese cade 1-0 sul campo dell’Alcione, solo panchina per Antolini.

DELL'AQUILA (Pontedera): L’Ascoli passa 3-1 sul campo del Pontedera, assente Dell’Aquila.

DI MARCO (Ravenna): Indisponibile Di Marco, assente in occasione dell’1-0 rifilato alla Sambenedettese.

PADULA (Campobasso): Il Campobasso vince 2-1 contro la Juve U23. Maglia da titolare e partita molto positiva per Padula, in campo 63’ e fermato dal palo (VOTO: 6.5).

RAUTI (Vicenza): In campo nel posticipo del lunedì il Vicenza, ospite della Virtus Verona.

Leggi anche
Walukiewicz sempre più garanzia, Seck ancora decisivo. Bene Dellavalle
Seck da urlo: doppietta e autogol procurato. Bene Cacciamani

© RIPRODUZIONE RISERVATA