LIVE! La presentazione di Roberto D’Aversa

Le prime parole del nuovo tecnico granata

Alberto Giulini Vicedirettore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 12:20)

Marco D'Aversa sarà presentato ufficialmente questa mattina nella sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino. Il tecnico è atteso alle 11.30 per rispondere alle domande dei giornalisti.

La presentazione di D'Aversa — 11.15 - Si attende l'arrivo del tecnico in sala conferenze

11.42 - Arrivati D'Aversa, Petrachi e Cairo

Prende la parola il presidente Urbano Cairo: "Stavo per dire che è un piacere essere qui, ma non siamo felici di tornare dopo due mesi e mezzo dalla presentazione di Petrachi. Ma sono contento perché D'Aversa è una vecchia conoscenza, l'ho sempre apprezzato e seguito con attenzione, soprattutto per quello che ha fatto a Parma. Annunciare un esonero non è un piacere, è una cosa che lascia con molto rammarico. Quando accade tutti sono responsabili, non solo Baroni che peraltro ho apprezzato molto come persona e come uomo determinato. Rispetto all'immagine che dà nelle interviste è molto più determinato, purtroppo le cose non sono andate bene come avremmo voluto complici diverse situazioni".

Parla D'Aversa: "Vorrei ringraziare il presidente e il direttore sportivo. Non è mai bello sostituire un collega, li ringrazio per aver pensato a me come soluzione dei problemi che il Torino ha in questo momento: dobbiamo essere realisti, siamo vicini alla zona retrocessione e non compete a questo club e al potenziale di questa squadra. Sono orgoglioso di rappresentare questa città e questo club. Arrivo con grande voglia, non ero mai stato fermo così tanto da quando faccio calcio. Dobbiamo riportare il Torino dove gli compete".

Ha parlato di errori. Un bilancio della situazione?

Cairo: “Ne abbiamo già parlato alla presentazione di Petrachi. Quando fai una campagna acquisti con un’idea di gioco e poi in corsa ti accorgi che mancano giocatori per quel gioco è una partenza già zavorrata. Tutto questo si porta dietro dei problemi. Siamo riusciti dopo un inizio horror a San Siro a fare meglio: abbiamo vinto a Roma cambiando modulo di gioco, poi siamo incespicati e poi un buon filotto di sei partite. Dopo la sosta siamo ripartiti malissimo col Como, abbiamo fatto male a Lecce e contro il Milan siamo partiti benissimo e ci hanno rimontato. Bene Cremonese e Sassuolo, poi incespicato col Cagliari. Poca continuità, con fiammate importanti. Ricordo la vittoria a Roma in Coppa Italia, una gran partita. Tutto questo è il bilancio che faccio: partenza falsa, correzioni, poi recuperi e poi di nuovo male”.

Come vive un contratto di 4 mesi?

D’Aversa: “Ogni allenatore vorrebbe iniziare la stagione, ma quando chiama il Torino bisogna rispondere presente. Il valore di questa squadra non rispecchia la classifica. Quando è arrivata la chiamata ho subito accettato, anche per l’importanza del club, una squadra storica”.

La situazione ambientale quanto ha inciso?

Cairo: “Sicuramente l’ambiente non è il più favorevole per la squadra, ma deve trovare al suo interno la forza per ribaltare la situazione e farsi appoggiare dai tifosi. Il nostro tifo è pazzesco, ricordo la vittoria col Mantova: all’allenamento del sabato dopo la sconfitta per 4-2 c’erano 2.500 tifosi che hanno dato una spinta incredibile, poi i 60 mila in partita hanno dato una spinta pazzesca. Un po’ come ha fatto il Genoa domenica contro di noi. Il pubblico può dare una mano incredibile, dobbiamo essere noi a cercare di ribaltare le cose. Spero che questo si possa fare”.

Come pensa di migliorare la squadra?

D’Aversa: “Questa squadra non ha subito gol per 9 partita ma è la peggior difesa del campionato, è un aspetto da migliorare. La cosa importante è riportare un po’ di entusiasmo, devo dare certezze cercando di migliorare quel che c’è da migliorare”.

Pensa di cambiare modulo?

D’Aversa: “Sono valutazioni che si fanno dopo aver allenato sul campo. Ci sono tanti centrali e solo due terzini di ruolo, penso che la disposizione più consona sia la difesa a 3. Ma non è il sistema di gioco che cambia le cose, è l’atteggiamento. È l’occupazione degli spazi a fare la differenza, l’importante è l’interpretazione e la mentalità da portare sul campo. Questi ragazzi rappresenta una squadra che ha sempre messo sul campo tutto quello che aveva”.

Ha già parlato con Anjorin e Ismajli?

“No, ho parlato molto col direttore e il presidente. Anjorin non ho avuto dubbi a prenderlo, viene da un club importante. La sua storia parla di tanti infortuni, ma ha dimostrato di essere un giocatore importante. Marianucci ha fatto un percorso di crescita, col lavoro ha migliorato le gerarchie. Ismajli l'anno scorso ha fatto il miglior campionato della sua carriera, è un guerriero e ha giocato anche con la mano fratturata: al giorno d'oggi si trovano pochi giocatori con questo senso d'appartenenza. Permette di giocare aggressivi nella metà campo avversaria, sa trascinare il gruppo”.

Come crede di agire sulla testa dei giocatori?

D’Aversa: “Bisogna dare innanzitutto entusiasmo e scendere in campo con il coraggio. Nonostante i valori tecnici, nell’ultima partita la squadra perdeva subito palla dopo averla recuperata: forse è scesa in campo senza coraggio. Dobbiamo cercare di mettere in difficoltà gli avversari e lottare su ogni palla”.

Quale sarà primo messaggio alla squadra? Quanti punti servono?

D’Aversa: “La classifica va vista, bisogna essere realisti. Se siamo in questa posizione di classifica dobbiamo esserlo e capire se ci siamo perché dobbiamo migliorare alcuni aspetti o l’errore più grande sarebbe pensare di non poter essere risucchiati. Non ho ancora visto i ragazzi, ma lo scossone lo avranno subiti: quando c’è un esonero si rendono responsabili. Bisogna trasmettere serenità e buttarci nel lavoro”

Ha già parlato con Baroni?

D’Aversa: “Abbiamo lavorato insieme a Lanciano, ero un dirigente e ha fatto un grandissimo lavoro. Devo fare valutazioni senza essere influenzato da quello che è successo in passato. In futuro lo chiamerò ma ora non voglio farmi influenzare”.

Ha la stessa voglia di continuare o sta pensando di vendere?

Cairo: “La contestazione la vedo e la sento. Per quel che mi riguarda, la cosa importante è fare le cose con responsabilità. Sono presidente di una squadra importante come il Toro, devo passare in mezzo alle fiamme quando ci sono e cercare di spegnere il fuoco. tutto il resto è relativo: quando verrà e se verrà, lo diremo. Nelle difficoltà sono abituato a trovare in me tutte le risorse che ho e che posso produrre. Non mi dà scoramento ma più voglia di fare bene. Ho una responsabilità importante davanti a un milione e mezzo di tifosi del Toro, devo onorare questo impegno quando le cose vanno male così come l’ho fatto quando andavano bene. Con Juric per due volte ci siamo giocati l’Europa fino all’ultima partita, non buttiamo tutto in maniera poco costruttiva”.

Che cosa non ha funzionato negli ultimi anni?

D’Aversa: “L’anno scorso abbiamo fatto un gran campionato, avevamo una rosa non ampia e abbiamo avuto infortuni importanti. Non siamo stati fortunati, abbiamo avuto cinque crociati. Qualche incidente di percorso, quando si allena chi lotta per non retrocedere, può avvenire. Qua c’è tutto il potenziale per fare bene, questa è una grande possibilità per me”.

C’è la volontà di scusarsi coi tifosi?

Cairo: “Sicuramente essere qui a presentare un nuovo mister è segno di un percorso che non è andato come avremmo voluto. In questo ci sono già le scuse implicite, io sono massimamente dispiaciuto di come è andata la stagione. Siamo partiti con un altro obiettivo e altre prospettive. Avevo fatto investimenti non piccoli per giocatori che non ci hanno ancora dato quello che avremmo sperato. Sono dispiaciuto e mi scuso con i tifosi del Toro, nutro grande rispetto per loro e accetto critiche e contestazioni. Così come ci possono essere gli applausi, ci possono essere anche le contestazioni. Da parte mia c’è voglia di invertire la rotta e fare le cose nel modo migliore possibile. La responsabilità è fondamentale e io me la assumo tutto”.

Vuole lanciare un appello ai tifosi?

D’Aversa: “Il tifoso del Toro è la storia del club, un pubblico tra i più importanti d’Europa. Giocare con i tifosi è diverso che avere lo stadio vuoto. La squadra ha bisogno del pubblico e deve invogliarlo, deve esserci unità d’intenti. Il nostro obiettivo in questo momento è salvarci e loro sono fondamentali. Il pubblico può portare 6 o 7 punti in campionato, mi auguro ci sia possibilità di aprire anche gli allenamenti ai tifosi perché dobbiamo ricompattarci. In questo momento dobbiamo ragionare solo sull’importanza del club”.

Ci sono novità sulla vicenda stadio?

Cairo: “Stiamo lavorando, non ci sono ancora annunci da fare ma un lavoro sotto traccia. Me ne occupo direttamente e ho delegato anche Paolo Bellino. Il Robaldo è praticamente ultimato, mancano solo degli interni della palazzina. I campi sono operativi da giugno e le squadre dall’Under 12 all’Under 16 ci stanno facendo i campionati. Ci sono stati ritardi iniziali e intoppi per situazioni particolari del terreno ma ormai siamo in dirittura d’arrivo. Bellino mi sta coadiuvano nelle valutazioni e poi per l’offerta per vedere se troviamo un punto d’intesa con il comune”

Si può prendere l’impegno di aprire il Filadelfia’

D’Aversa: “Dobbiamo ragionare tutti con lo stesso pensiero, con l’importanza di preservare la categoria. Non porta vantaggi aprirlo per essere contestati, ma porta vantaggi essere sostenuti. Venire a vedere come si alleneranno duramente durante la settimana può far capire che le difficoltà dipendono da tanti fattori. Da parte mia non c’è alcuna preclusione. A Empoli, piazza non paragonabile, le porte erano sempre aperte fino al giovedì e venerdì. Nei primi giorni della settimana dove non si fanno lavori tattici siamo disponibili ad aprire ai tifosi. Credo che ci debba essere compattezza, tutti quanti insieme possiamo portare il Torino all’obiettivo finale”.