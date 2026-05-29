Il Toro ha scelto di non esercitare la clausola per il rinnovo di Emanuele Ribero. Il portiere classe 2006, reduce da tre stagioni di buon livello tra i dilettanti, lascerà dunque Torino a parametro zero. Un anno fa Ribero è stato tra gli eroi della promozione del Bra in Serie C. Un'impresa che aveva convinto il club granata a fargli firmare il primo contratto da professionista, un accordo fino al 30 giugno 2026 con un'opzione a favore del club per prolungare fino al 2028.

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Niente rinnovo: c'è il Prato, ma non solo

Ribero ha appena terminato un campionato da titolare al Piacenza, in Serie D, ma nel futuro non ci sarà il granata. Per la batteria di portieri il Toro ha fatto altre scelte e ha deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo del classe 2006. Sull'estremo difensore ci sono ora gli occhi di diverse squadre interessate a tesserarlo. L'interesse più forte è quello del Prato, ma anche Alessandria, Siena e Varese hanno iniziato a muoversi. Sullo sfondo le valutazioni di alcune squadre di Serie C.