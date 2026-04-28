Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Nel fine settimana è terminato il campionato di Serie C, che proseguirà ora con playoff e playout.

SERIE A - ESTERO

: Pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Fiorentina, partita solida di Walukiewicz da terzino destro ().

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 3-0 nel derby con la Stella Rossa, Seck in campo 90' e ammonito nella ripresa (VOTO: 5,5).

MULLEN (Bohemians): Cade ancora il Bohemians, è 3-1 contro il St. Patricks, Mullen in campo 81' (VOTO: 5.5)

SERIE B

: La Juve Stabia pareggia 1-1 in casa del Pescara. Cacciamani parte forte ma cala nella rirpesa, fino al cambio al 60' ().

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, mai considerato da Abate

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella supera 1-0 il Padova, solo panchina per Dalla Vecchia.

DELLAVALLE (Modena): Il Modena casa 1-0 sul campo del Monza, Dellavalle tiene botta e si fa vedere anche in fase offensiva (VOTO: 6).

DEMBELE (Mantova): Il Mantova passa 3-0 sul campo del Sudtirol ed è sempre più vicino alla salvezza. Dembele ben figura da braccetto e accompagna spesso l'azione (VOTO: 6).

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora fuori per infortunio Bianay-Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Spazio nel finale per Silva, in campo dal 77' contro l'Entella (VOTO: NG).

SERIE C

: La Pergolettese supera 3-0 il Lecco ma non basta per evitare i playout. Maglia da titolare e 83' in campo per Antolini ().

DELL'AQUILA (Pontedera): Assente Dell'Aquila nella sconfitta per 2-0 contro il Livorno.

PADULA (Campobasso): Il Campobasso vince 1-0 contro l'Ascoli e vola ai playoff da quarta in classifica. Solo panchina per Padula.