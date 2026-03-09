Toro News
Serie B: Dellavalle solido contro Cerri, bene Dalla Vecchia nell’Entella

Walukiewicz verso il ritorno da titolare nel posticipo del lunedì contro la Lazio
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Sassuolo in campo nel posticipo del lunedì contro la Lazio, Walukiewicz verso il ritorno da titolare dopo la squalifica.

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 3-0 sul campo del Vojvodina, questa volta Seck non incide (VOTO: 6.5).

MULLEN (Bohemians): Il Bohemians passa 1-0 sul campo del Waterford e si conferma al primo posto in classifica, Mullen in campo dal 67' (VOTO: 6).

 

SERIE B

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia, in dieci dal 26', cade 2-0 sul campo del Mantova. Fatica a incidere Cacciamani (VOTO: 5.5)

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Ancora panchina per Ciammaglichella.

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella passa 1-0 sul campo del Sudtirol. Maglia da titolare e 85' per Dalla Vecchia, che si divora il vantaggio ma nella stessa occasione conquista l'angolo da cui nasce il gol decisivo (VOTO: 6.5).

DELLAVALLE (Modena): Pareggio a reti bianche tra Modena e Cesena, solido Dellavalle contro Cerri (VOTO: 6.5).

DEMBELE (Mantova): Solo panchina pe Dembele.

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Il Padova cade 1-0 in pieno recupero sul campo dell'Avellino. Silva, in campo dal 46', fatica a incidere (VOTO: 5.5).

 

SERIE C

ANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nell'1-1 contro il Novara.

DELL'AQUILA (Pontedera): Pontedera in campo nel posticipo del lunedì contro il Perugia,

DI MARCO (Ravenna): Ravenna ospite dell'Ascoli lunedì sera.

PADULA (Campobasso): In campo di lunedì anche il Campobasso, ospite dell'Arezzo.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 3-1 sul campo della Giana Erminio. Per Rauti maglia da titolare e 69' di grande sacrificio (VOTO: 6).

