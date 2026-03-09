Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
ITALIA GRANATA
Serie B: Dellavalle solido contro Cerri, bene Dalla Vecchia nell’Entella
SERIE A - ESTERO—
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Sassuolo in campo nel posticipo del lunedì contro la Lazio, Walukiewicz verso il ritorno da titolare dopo la squalifica.
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 3-0 sul campo del Vojvodina, questa volta Seck non incide (VOTO: 6.5).
MULLEN (Bohemians): Il Bohemians passa 1-0 sul campo del Waterford e si conferma al primo posto in classifica, Mullen in campo dal 67' (VOTO: 6).
SERIE B
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia, in dieci dal 26', cade 2-0 sul campo del Mantova. Fatica a incidere Cacciamani (VOTO: 5.5)
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Ancora panchina per Ciammaglichella.
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella passa 1-0 sul campo del Sudtirol. Maglia da titolare e 85' per Dalla Vecchia, che si divora il vantaggio ma nella stessa occasione conquista l'angolo da cui nasce il gol decisivo (VOTO: 6.5).
DELLAVALLE (Modena): Pareggio a reti bianche tra Modena e Cesena, solido Dellavalle contro Cerri (VOTO: 6.5).
DEMBELE (Mantova): Solo panchina pe Dembele.
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Il Padova cade 1-0 in pieno recupero sul campo dell'Avellino. Silva, in campo dal 46', fatica a incidere (VOTO: 5.5).
SERIE C
ANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nell'1-1 contro il Novara.
DELL'AQUILA (Pontedera): Pontedera in campo nel posticipo del lunedì contro il Perugia,
DI MARCO (Ravenna): Ravenna ospite dell'Ascoli lunedì sera.
PADULA (Campobasso): In campo di lunedì anche il Campobasso, ospite dell'Arezzo.
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 3-1 sul campo della Giana Erminio. Per Rauti maglia da titolare e 69' di grande sacrificio (VOTO: 6).
