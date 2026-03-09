Toro News
Bene nonostante la sconfitta, il Toro riparte da Ismajli: ora l'esame Pellegrino

Il Toro perde a Napoli, ma il difensore si mette in mostra contenendo Hojlund
Alberto Giulini Vicedirettore 

Pur in una giornata negativa per la fase difensiva, rivedibile in occasione dei due gol subiti, Ardian Ismajli si è messo in mostra positivamente. Il centrale albanese ha ben figurato contro il Napoli, riuscendo a contenere - con le buone o con le cattive, come in occasione dell’ammonizione - un cliente scomodo come Hojlund. L’ex Empoli, che conosce benissimo D’Aversa, sta ben figurando al centro della difesa, dove le sue caratteristiche si esaltano più che nel ruolo di braccetto.

Col Parma di Pellegrino per chiudere i discorsi

La gara del Maradona ha dunque evidenziato ancora una volta come il numero 44 sia un punto di forza della retroguardia granata. Ora, all’orizzonte, c’è la partita contro il Parma. Nella sfida contro i ducali dovrà fare i conti con un cliente scomodo come Pellegrino, autore di due doppiette in due partite contro il Toro. Con ogni probabilità toccherà ancora a Ismajli, verso la conferma al centro - con Maripan al momento seconda scelta - prendere in consegna il centravanti argentino. Si tratterà di una gara particolarmente delicata: tre punti contro il Parma permetterebbero ai granata di portarsi a quota 33, mettendo virtualmente la parola fine sulla corsa salvezza.

Ripartire da Ismajli per blindare la difesa

La solidità di Ismajli sarà uno dei punti da cui ripartirà D’Aversa per blindare una fase difensiva troppo altalenante in stagione. Da un lato c’è un numero esagerato di gol subiti (dovuto anche alle tre “imbarcate” contro Como e Inter), dall’altro ci sono dieci porte inviolate: quasi un paradosso per una squadra che è stata troppo altalenante anche dal punto di vista dei risultati. Ismajli è stato tra le note più positive della retroguardia e da lui ripartirà D’Aversa, a partire dalla gara contro il Parma: un successo venerdì sera potrebbe chiudere virtualmente la pratica salvezza.

 

