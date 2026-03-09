Bene nonostante la sconfitta, il Toro riparte da Ismajli: ora l’esame Pellegrino

Ripartire da Ismajli per blindare la difesa

La solidità di Ismajli sarà uno dei punti da cui ripartirà D’Aversa per blindare una fase difensiva troppo altalenante in stagione. Da un lato c’è un numero esagerato di gol subiti (dovuto anche alle tre “imbarcate” contro Como e Inter), dall’altro ci sono dieci porte inviolate: quasi un paradosso per una squadra che è stata troppo altalenante anche dal punto di vista dei risultati. Ismajli è stato tra le note più positive della retroguardia e da lui ripartirà D’Aversa, a partire dalla gara contro il Parma: un successo venerdì sera potrebbe chiudere virtualmente la pratica salvezza.