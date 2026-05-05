L'esterno in prestito alla Juve Stabia fa sempre la differenza sulla corsia
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Nel fine settimana è terminato il campionato di Serie C, che proseguirà ora con playoff e playout.
SERIE A - ESTEROWALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo continua a convincere e passa 2-0 anche contro il Milan. Partita attenta di Walukiewicz, che parte terzino destro e chiude da centrale (VOTO: 6).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 2-1 contro il Novi Pazar. Maglia da titolare per Seck, sostituito al 90' (VOTO: 6).
MULLEN (Bohemians): Finisce 2-2 tra Bohemians e Shelbourne. Mullen, ammonito, viene richiamato in panchina all'intervallo (VOTO: 6).
SERIE BCACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia cade in casa contro il Frosinone (0-1) ma stacca il pass per i playoff con una giornata d'anticipo. Altra prestazione di livello per Cacciamani, sempre pungente sulla corsia e vicino al gol (VOTO: 6.5)
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, mai considerato da Abate
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 2-0 a Bari, solo panchina per Dalla Vecchia.
DELLAVALLE (Modena): Il Modena vince 2-1 contro la Reggiana, questa volta Dellavalle resta 90' in panchina.
DEMBELE (Mantova): Il Mantova supera 3-2 il Monza e si salva matematicamente. Buona prova di Dembele, che gestisce il giallo iniziale e chiude bene da braccetto di destra (VOTO: 6).
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora fuori per infortunio.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Il Padova passa 1-0 in pieno recupero nello scontro salvezza col Pescara e festeggia la permanenza in Serie B. Silva entra all'83' e conquista l'angolo che porta al gol salvezza (VOTO: 6).
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