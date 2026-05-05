Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Nel fine settimana è terminato il campionato di Serie C, che proseguirà ora con playoff e playout.

SERIE A - ESTERO

: Il Sassuolo continua a convincere e passa 2-0 anche contro il Milan. Partita attenta di Walukiewicz, che parte terzino destro e chiude da centrale ().

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 2-1 contro il Novi Pazar. Maglia da titolare per Seck, sostituito al 90' (VOTO: 6).

MULLEN (Bohemians): Finisce 2-2 tra Bohemians e Shelbourne. Mullen, ammonito, viene richiamato in panchina all'intervallo (VOTO: 6).

SERIE B

: La Juve Stabia cade in casa contro il Frosinone (0-1) ma stacca il pass per i playoff con una giornata d'anticipo. Altra prestazione di livello per Cacciamani, sempre pungente sulla corsia e vicino al gol (

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, mai considerato da Abate

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 2-0 a Bari, solo panchina per Dalla Vecchia.

DELLAVALLE (Modena): Il Modena vince 2-1 contro la Reggiana, questa volta Dellavalle resta 90' in panchina.

DEMBELE (Mantova): Il Mantova supera 3-2 il Monza e si salva matematicamente. Buona prova di Dembele, che gestisce il giallo iniziale e chiude bene da braccetto di destra (VOTO: 6).

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora fuori per infortunio.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Il Padova passa 1-0 in pieno recupero nello scontro salvezza col Pescara e festeggia la permanenza in Serie B. Silva entra all'83' e conquista l'angolo che porta al gol salvezza (VOTO: 6).