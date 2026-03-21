Termina Milan-Torino ed è il momento delle pagelle. I granata si fanno preferire nel primo tempo, vanno in svantaggio e trovano subito il pari con Simeone. Nella ripresa i rossoneri trovano due gol in due minuti, accorcia Vlasic su rigore nel finale.
PAGELLE
Le pagelle di Milan-Torino 3-2: Prati rivedibile, clonate Nikola Vlasic
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
PALEARI 6: Reattivo sulla botta di Fullkrug dopo 35' da spettatore non pagante, subito dopo si fa sorprendere da Pavlovic. Rabiot e Fofana lo trafiggono da due passi, attento sul destro di Ricci.
COCO 6: Puntuale su Pulisic, devia in angolo botta di Bartesaghi. Solido sul centrodestra
ISMAJLI 6: Ci prova di testa su angolo, Maignan alza sopra la traversa. Gran chiusura su Pulisic in scivolata, tiene a bada Fullkrug e Gimenez.
EBOSSE 5.5: Buona chiusura su Fullkrug, prezioso in impostazione col mancino. Lascia troppo spazio a Fofana in occasione del tris, un errore che macchia una buona prestazione (89' Kulenovic sv)
DI SEGUITO LE PAGELLE DI MILAN-TORINO
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