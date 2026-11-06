Chi schierare del Torino al Fantacalcio nell'11° giornata di Serie A? I consigli di Antonio Giordano di Fantacalcio.it
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Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio
Ora è fondamentale vincere, per il Torino. E da chi ripartire, dopo due sconfitte consecutive, se non da chi sta dimostrando di essere affidabili nelle più grandi difficoltà? Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Torino e Lecce a partire dalle 15:00 di sabato 7 novembre, scopriamo chi sono i giocatori da schierare assolutamente e quelli da evitare tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.
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