Per tornare a fare punti, il Torino cerca nel suo attaccante la spinta per rialzarsi. Contro il Lecce, domani all’Olimpico Grande Torino, Ignazio Abate si affiderà al fiuto di Ché Adams, già a segno in entrambe le sfide della passata stagione contro i salentini.

Quattro reti nelle prime otto presenze in campionato hanno consegnato allo scozzese il primato di miglior marcatore granata. Con una percentuale realizzativa del 31%, il numero 19 sta dimostrando anche una buona capacità di capitalizzare le occasioni e, dopo la prova opaca di Frosinone, servirà ritrovare proprio quella concretezza sotto porta che aveva permesso all'attaccante di trascinare il reparto offensivo. Due sconfitte consecutive hanno complicato il cammino del Torino e il match con i salentini offre l'occasione per invertire la rotta, affidandosi anche ai precedenti favorevoli del proprio centravanti.

500 presenze in carriera, e il Lecce porta bene

Due gol segnati nella scorsa stagione in altrettante partite, sempre cona confezionare l'assist. Al Via del Mare, nel 2-1 granata, Adams aveva trovato la rete con un controllo seguito da un destro imparabile; al ritorno, nel successo per 1-0 all'Olimpico, aveva invece deciso con un sinistro al volo da pochi passi. Due episodi che raccontano il feeling dello scozzese con i salentini e che rendono ancora più interessante l'appuntamento del 7 novembre.

Dalla trasferta di Frosinone il Torino è uscito senza punti, ma per Adams la settimana ha comunque riservato un motivo d'orgoglio: il raggiungimento delle 500 presenze tra club e Nazionale. Il traguardo arriva in un percorso che lo ha portato a vestire le maglie di Sheffield United, Birmingham City, Southampton e Torino, oltre a quella della Scozia. In granata lo scozzese ha collezionato finora 77 apparizioni, con un bilancio di 19 gol e 6 assist. Resta però da chiarire il suo futuro: il contratto scadrà il 30 giugno 2027 e la sfida con il Lecce può offrire un'altra occasione per ribadire quanto Adams sia importante per questo Torino.