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Weekend

Prosegue la sosta per gli impegni delle selezioni nazionali che sta caratterizzando questa fase della stagione del settore giovanile granata. Questo weekend a fermarsi è la formazione Under 17, pronta a riprendere il proprio cammino in campionato direttamente nel prossimo fine settimana. Si ferma anche l'Under 18 di Leardi: la sfida interna contro la Fiorentina è stata infatti rinviata a data da destinarsi. La buona notizia per il vivaio granata riguarda invece il ritorno in campo delle categorie del biennio giovanissimi: tornano a giocare sia l'Under 16 sia l'Under 15, pronte a prendersi l'intera scena del weekend. Vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti, gli orari e le sfide che attendono i torelli in questo fine settimana tra le mura amiche e in trasferta.

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