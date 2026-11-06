Il Toro di Baldini torna in campo dopo lo 0-0 nel derby contro la Juventus. Nella decima giornata del campionato di Primavera 1, i granata fanno visita al Parma, capolista a pari merito con l'Inter. Per la sfida del Mutti Training Center, il tecnico granata conferma gran parte dell'undici visto contro i bianconeri, apportando soltanto due modifiche. Dorigo prende il posto di Cereser, fermato da una botta rimediata proprio nel derby e costretto a saltare tutti gli allenamenti della settimana. Rientra invece in difesa Carrascosa, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Sassuolo. Nessuna novità nel reparto offensivo, con Conzato, Falasca e Bonacina confermati dal primo minuto. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Casentini; Hartley, Diallo, Pajsar (C), Tognaccini; Diop, Madiq; Burcar, Scarlato, De Martis; Avramescu.Costoli, Marchesi, Chimezie, D'Amico, Semedo, Ciardi, Opoku, Alinovi, Brunori, Campatelli, Fiorasi.Nicola Corrent.

TORINO (3-4-3): Dorigo; Gaffurini, Tonica, Carrascosa; Befani, Liema Olinga, Ballanti, Kugyela; Conzato, Falasca, Bonacina A disp. Cerser, Gatto, Alexandre, Tchamada, Rivas, Banse, Tomic, Scibilia, Joao Nascimento, Martini. All. Francesco Baldini