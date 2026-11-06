Gli undici titolari di Parma e Torino nella gara valida è per la decima giornata del campionato di Primavera 1

Andrea Novello
video

Mondonico, una sedia entrata nella storia del calcio (VIDEO)

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Il Toro di Baldini torna in campo dopo lo 0-0 nel derby contro la Juventus. Nella decima giornata del campionato di Primavera 1, i granata fanno visita al Parma, capolista a pari merito con l'Inter. Per la sfida del Mutti Training Center, il tecnico granata conferma gran parte dell'undici visto contro i bianconeri, apportando soltanto due modifiche. Dorigo prende il posto di Cereser, fermato da una botta rimediata proprio nel derby e costretto a saltare tutti gli allenamenti della settimana. Rientra invece in difesa Carrascosa, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Sassuolo. Nessuna novità nel reparto offensivo, con Conzato, Falasca e Bonacina confermati dal primo minuto. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Torino FC Training Session

Le formazioni ufficiali

PARMA: Casentini; Hartley, Diallo, Pajsar (C), Tognaccini; Diop, Madiq; Burcar, Scarlato, De Martis; Avramescu. A disp. Costoli, Marchesi, Chimezie, D'Amico, Semedo, Ciardi, Opoku, Alinovi, Brunori, Campatelli, Fiorasi. All. Nicola Corrent.

TORINO (3-4-3): Dorigo; Gaffurini, Tonica, Carrascosa; Befani, Liema Olinga, Ballanti, Kugyela; Conzato, Falasca, Bonacina A disp. Cerser, Gatto, Alexandre, Tchamada, Rivas, Banse, Tomic, Scibilia, Joao Nascimento, Martini. All. Francesco Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti