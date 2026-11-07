A 50 anni dalla sua scomparsa le leggende granata hanno omaggiato la figura di Ferrini: il capitano con più presenze nella storia del Toro
90 secondi: "Entusiasmo? Garantisce Abate. E con Ferrini... zero ipocrisia!"
Giorgio Ferrini, il Capitano dei capitani: il ricordo dei compagni
Cinquant'anni esatti dopo la sua scomparsa, Giorgio Ferrini continua a vivere nel cuore del popolo granata. Il capitano del Torino, recordman di presenze in maglia granata (566) e protagonista dello scudetto del 1976 da vice di Radice, viene ricordato dai suoi compagni in delle interviste rilasciate a Tuttosport. Claudio Sala, Angelo Cereser, Paolo Pulici, Giorgio Puia, Eraldo Pecci e Luciano Castellini raccontano un uomo che ha rappresentato molto più di un calciatore: un simbolo di appartenenza, coraggio e amicizia.
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