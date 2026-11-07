"La forza del Lecce può essere negli spazi lasciati liberi da un Toro che fisiologicamente vorrà fare la sua partita forte della sua maggiore qualità. Gallo ha dal suo una capacità di corsa non da tutti, N’Dri e Fatah sono pericolosi nel primo dribbling..." Questa la disamina del collega Gabriele De Pandis, che nel raccontarci della formazione di Di Francesco ha parlato della modalità in cui questa potrà essere pericolosa nei confronti dei granata di Abate.

La chiave di Torino-Lecce: così la scelta di Abate... E il suo stesso rischio

Questa, quindi, dovrà essere la scelta e, al contempo, il rischio da contenere da parte del Torino nella gara contro il Lecce. Dopo due sconfitte consecutive, con una rosa che ha molto più di questo da raccontare,, facendo di fatto la partita. Viste le forze in campo, è una scelta che si potrà vedere sul campo dell'Olimpico Grande Torino.

Ecco quindi che l'unica scelta obbligata, dalle forze e dal momento del campionato, da parte del Torino potrà trasformarsi nello stesso unico rischio che i padroni di casa correranno. La preparazione mentale e del match in questo senso diventano fondamentali: se i granata riescono - e in alcune occasioni hanno già dimostrato di fare fatica in questo - a non abbassare la guardia quando il vento della partita sembra soffiare a loro favore, allora la formazione salentina faticherà a trovare spazi nei quali attaccare la porta di Perri. Altrimenti, se le forze mentali vedranno un equilibrio diverso, un minimo errore nel palleggio granata potrà rivelarsi fatale.