L'edizione odierna de La Stampa si apre con l'avvicinamento alla gara contro il Lecce, l'ultima prima della sosta per le nazionali. La squadra di Abate arriva da due sconfitte consecutive, contro Como e Frosinone, che aveva collezionato solo in avvio di stagione e ora la partita contro i salentini diventa fondamentale. "Nella prima sosta del campionato aveva trovato la formula giusta per rilanciarsi con 3 successi di fila esibendo anche un gioco sempre più frizzante. Ma gli ultimi 10' con il Como hanno un po' confuso le idee, poi la prova a Frosinone ha pure messo in discussione i progressi". Il rischio è quello di tornare indietro e per questo Abate ha chiesto "lucidità e obiettività" in conferenza stampa. I granata ora devono trovare quel qualcosa in più: "Devono - conclude La Stampa - battere la squadra di Di Francesco per riprendere a progettare, e ripartire dalle conoscenze esibite negli ultimi tempi ma svanite all'improvviso soprattutto allo Stirpe con un secondo tempo da dimenticare".

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