Può sorridere Ignazio Abate, che ritrova a disposizione Cacciamani e Mandragora in vista della sfida di oggi alle 15 contro il Lecce, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Entrambi erano rimasti fuori dai convocati nella trasferta contro il Frosinone per problemi fisici e tornano ora tra le opzioni del tecnico granata. Ancora indisponibili, invece, gli infortunati Fortini e Rodriguez, oltre al lungodegente Israel. Di seguito la lista dei 25 giocatori convocati.

I convocati per il match contro il Lecce

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.

Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Ilkhan, Gineitis, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.