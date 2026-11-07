Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Lecce, undicesima giornata di Serie A. Ignazio Abate ha scelto Kulenovic in attacco. La grande sorpresa è questa. Giocherà in coppia con Simeone, Adams starà in panchina. Coco, Ismajli e Comuzzo agiranno in difesa davanti a Perri. Cacciamani c'è e agirà sulla sinistra con Belghali a destra. In mezzo Vlasic, Fitz-Jim e Braganca. Nel Lecce titolare Dembelè, giocatore in prestito proprio dal Torino.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Kulenovic, Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Mandragora, Pellegri, Oristanio, Adams, Casadei, Gineitis, Zapata. All. Abate

LECCE (3-5-1-1): Falcone; Dembelè, Gaspar, Tiago Gabriel; Veiga, Kaba, Ngom, Maleh, Gallo; Fatah; Stulic. A disposizione: Bleve, Borbei, Ndaba, Siebert, Fofana, N'dri, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Coulibaly, Scott, Geubbels. All. Di Francesco