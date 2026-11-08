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Oggi la lettera porta la firma di Marco Mingrone e tratta del match disputato ieri dal Toro contro il Lecce: "Di partite del Torino giocate male ne ho viste tante ma stasera non c’era solo pochezza tecnica ma c’era qualcosa di più che non riesco a digerire, che non voglio più vedere e che non ci meritiamo".

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Tutto era già partito nel segno della vergogna con le linee della porta storte ma l’assurdità di questa giornata era solo all’inizio.

Dopo qualche partita che aveva riacceso un minimo di entusiasmo e di apparente gioco del calcio si doveva, come nostra abitudine, tornare con i piedi per terra ed il morale sotto i tacchi; se con il Como, pur perdendo, si era ancora intravisto qualcosa e con il Frosinone un barlume di luce ancora si scorgeva oggi abbiamo dato modo ai “maigoduti” e ai complottisti di pensare al peggio.

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Non è possibile che la Serie A italiana offra partite di questa pochezza; non è possibile che oggi ogni giocata, da entrambe le parte (ma soprattutto dal Toro) sembrava VOLUTAMENTE sottotono, VOLUTAMENTE sbagliata, VOLUTAMENTE non offensiva VOLUTAMENTE non pericolosa; giro palla sterile, passaggi orizzontali o verso il portiere, errori personali grossolani, mancanza totale di agonismo e idee, rilassatezza mentale e di gamba; una partita da farsi rimborsare il biglietto o da pensare ancora peggio.

La sensazione, al gol casuale di Simeone, era quella che tanto l’avrebbero pareggiata perché il “destino” era già scritto…ed il destino ha fatto il suo corso senza neanche troppo sforzo; altro goal su deviazione ma il giocatore è stato lasciato calciare senza nessuna pressione e, a seguire, sono tornati tutti tranquilli a giochicchiare a metà campo fingendo agonismo ma senza farsi male; l’azione finale con il palo di Adams non cambia il giudizio perché frutto di altra casualità e la “mollezza” di Simeone sulla ribattuta è la foto di quanto sopra.

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L’unica cosa “normale” di questa partita è il fatto che oggi mi sento tornato nella mia confort zone granata cioè la delusione, la gastrite, la sensazione di perenne pochezza e le prossime due settimane di depressione sportiva.

Ah dimenticavo: avete notato che nei primi 10/15 minuti anche lo stadio e la Maratona sembravano colpiti da uno strano disagio ? Sembrava una partita del periodo Covid….un silenzio surreale, si sentivano le voci e gli schiamazzi di allenatori e giocatori.

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Di partite del Torino giocate male ne ho viste tante ma stasera non c’era solo pochezza tecnica ma c’era qualcosa di più che non riesco a digerire, che non voglio più vedere e che non ci meritiamo.

Marco