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Oggi la lettera porta la firma di Giorgio Tassara, relativa al calciomercato e non solo: "Gli ultimi giorni, si sa, sono ideali per vendere i gioielli di famiglia e comprare l’usato sicuro causa mancanza di tempo".

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Una persona di elevata competenza ha detto che il giudizio sulle campagne acquisti si può dare soltanto dopo tre mesi. Eccellente pensiero se consideriamo che le squadre preparano la stagione agonistica con tantissimi giocatori i quali non faranno parte del nuovo organico, e i nuovi acquisti avranno bisogno di tempo per entrare in sintonia con il gruppo. Gli operatori di mercato sondano il terreno con mosse tipiche degli scacchi in attesa dell’arrocco finale degli ultimi giorni, pertanto assistiamo a lunghe pantomime vuote di contenuti, a elucubrazioni finanziarie di ragionieri del dare e dell’avere, ad autorevoli signori col berretto da capostazione che fischiano possibili arrivi e partenze di calciatori già pronti con le valige in mano, sempre in ritardo sull’orario previsto.

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Gli ultimi giorni, si sa, sono ideali per vendere i gioielli di famiglia e comprare l’usato sicuro causa mancanza di tempo. Viene allora da chiedersi a che serve la messa in scena di lunghe trattative con poco costrutto? In un cantiere di allestimento ideale gli operatori dovrebbero riunirsi in un laico conclave per uscirne solo con la fumata bianca della consegna agli allenatori di un organico completo, onde preparare in tempo e bene la stagione agonistica. Alla fine c’è chi ha speso somme faraoniche e chi si è fatto prestare le noccioline, il campionato sarà assai squilibrato con gioia per pochi tifosi, delusione per molti. Finito il tempo del mecenatismo, del blasone, del colore della maglia, dell’incanto magico sportivo.

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Il calciomercato serve a preparare scali finanziari per produrre nuove distanze e nuove povertà di divertimento. Si dice che un bel gioco dura poco ma un pallone asservito a traffici diversi e perversi, a dispute di gioco impari, tattiche simili al gioco degli scacchi, sarà sempre meno orientato alla gioia dei tifosi, al tripudio dei loro sentimenti, rischierà di imputridirsi nei meccanismi oscuri degli affari mentre i tifosi resteranno scherniti nella spontaneità dei loro entusiasmi. Assistere ad una partita di calcio sarà simile ad una gara di scacchi dove il pubblico resta muto per il divertimento degli altri. Non abbiamo bisogno di superpotenze, ci bastano e avanzano quelle che ci sono!