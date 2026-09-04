Giornata di vigilia per il Torino che domani - sabato 5 settembre - scenderà in campo in trasferta contro la Fiorentina per il match valevole per la terza giornata di campionato. Come di consueto, Ignazio Abate interviene in conferenza stampa per presentare l'incontro. L'obiettivo è allontanare le scorie negative giunte dai tre ko consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Di seguito tutte le sue risposte alle domande dei numerosi giornalisti presenti oggi nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

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09.15 Si attende l'arrivo di Abate.

09.27 Arrivato Abate, via alle domande.

In questi giorni hai smaltito la delusione di Coppa? Cosa hai visto del gruppo al completo?

“In questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo. Abbiamo fatto sedute video di squadra e individuali. I ragazzi hanno avuto un approccio positivo. I nuovi hanno portato entusiasmo

Cambia qualcosa nell’assetto con Mandragora?

“Nell’assetto non cambia tanto. E’ un leader, uno dei capitani. Un acquisto importante per noi”.

Rodriguez è già arruolabile?

“Lo conosco benissimo. E’ un ragazzo dai valori morali molto alti. E’ un grande calciatore. Si è allenato tutti i giorni, ma allenarsi con la squadra è diverso. Avrà bisogno di una settimana dieci giorni per mettersi al passo con i compagni”.

Come funzionano le coppie?

“Ho tanti giocatori che possono coprire tante zone. Dietro ho una mancino di piede naturale, ma possono altri ricoprire quel ruolo. Sceglierò di volta in volta la formazione migliore”.

Come stanno i nuovi?

“Mandragora è il più pronto di tuttti. Braganca ha grandissima qualità e spessore, ma non ha fatto tantissimi allenamenti con la squadra e ha bisogno di tempo. Patterson ho bisogno di valutarlo. Belghali è un altro che ha bisogno di tempo, ma una sgruttuta fisica che gli permette di entrare in forma velocemente”.

Sarà una prova di carattere?

“Credo che la Fiorentina sia l’esempio lampante che quando crei un niovo progetto si ha bisogno di tempo. Hanno fatto un mercato ambizioso, ma anche loro hanno bisogno di tempo per trovare l’amalgama giusta. Anche noi siamo nella loro situazione. Anche noi siamo a zero punti e vogliamo fare nostra la partita”.