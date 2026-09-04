1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Ricardo Rodriguez, un ritorno a sorpresa

BASEL, SWITZERLAND - MARCH 27: Ricardo Rodriguez of Switzerland runs with the ball during the international friendly match between Switzerland and Germany at St. Jakob-Park on March 27, 2026 in Basel, Switzerland. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Si era parlato di lui sul finire del mercato, poi l'affondo decisivo a sessione conclusa. Ricardo Rodrguez torna a Torino da svincolato, ancora una volta. Infatti lo svizzero aveva già vestito la maglia granata con una dinamica pressoché identica. Nel 2020 infatti sposò la causa granata al termine del suo contratto con il Milan. Prima con Giampaolo-Nicola e poi con Juric, alla fine della fiera è rimasto all'ombra della Mole per quattro anni prima di terminare regolarmente il proprio contratto e trasferirsi in Spagna al Real Betis. Ora è di nuovo qui.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6