Andiamo a vedere quali sono i pro e i contro dell'operazione Ricardo Rodrguez, con l'elvetico che torna a Torino
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Ricardo Rodriguez, un ritorno a sorpresa
Si era parlato di lui sul finire del mercato, poi l'affondo decisivo a sessione conclusa. Ricardo Rodrguez torna a Torino da svincolato, ancora una volta. Infatti lo svizzero aveva già vestito la maglia granata con una dinamica pressoché identica. Nel 2020 infatti sposò la causa granata al termine del suo contratto con il Milan. Prima con Giampaolo-Nicola e poi con Juric, alla fine della fiera è rimasto all'ombra della Mole per quattro anni prima di terminare regolarmente il proprio contratto e trasferirsi in Spagna al Real Betis. Ora è di nuovo qui.
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