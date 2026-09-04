Zero punti in due partite: Fiorentina e Torino arrivano alla terza giornata con un campionato ancora da cominciare e una piazza da risollevare. Terminato il calciomercato, le formazioni viola e granata arrivano alla gara dell'Artemio Franchi di sabato 5 settembre con le rose complete e due allenatori, Grosso e Abate, che possono, forse, finalmente applicare i propri reali metodi di gioco. Sugli spalti, due tifoserie che, forti del gemellaggio tra di loro, non vedono comunque l'ora di trovare i primi punti in questo campionato. A partire dalle 15:00 al via Fiorentina-Torino. Come arrivano i viola alla terza giornata di Serie A? Scopriamo la situazione della Fiorentina, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra toscana. Si tratta di Federico Targetti, giornalista di Viola News, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

QUI TROVATE L'INTERVISTA DOPPIA FIORENTINA-TORINO

Buongiorno Federico, come arriva la Fiorentina al match? "Ci arriva sicuramente rinfrancata dagli ultimissimi due colpi di mercato. Da valutare le condizioni fisiche di Goncalves, che ha avuto una situazione un po' travagliata dal punto di vista degli infortuni. Beto e Gnonto sono appena arrivati, quindi è da valutare l'apporto che potranno dare al match. Ma la squadra arriva sicuramente con un morale da risollevare: non è una condizione psico-fisica ideale. Però c'è tanta voglia di rivalsa".

Zero punti in due partite, cosa non sta funzionando? "Non sta funzionando che Grosso non ha mai potuto usare il suo 4-3-3, perché tre delle quattro ali che ha a disposizione sono arrivati negli ultimi tre giorni. E dunque il 4-3-2-1 utilizzato nelle prime due partite non ha funzionato".

Che impatto sta avendo Fabio Grosso? "Tanta pressione su di lui, la scelta di Paratici per la panchina. Tanti nuovi acquisti da far coesistere, serve tempo. Sicuramente serve registrare la difesa e sicuramente ci sono tanti giovani interessanti. La comunicazione per adesso non convince, ma l'idea di gioco è tutta tutta da scoprire".

Che voto darebbe al calciomercato? "13 nuovi acquisti, tantissime cessioni. Fino a Ferragosto era un mercato da 8 pieno, se non di più. Dopo Ferragosto qualcosa non ha funzionato: Beto come sostituto di Kean qualche dubbio lo lascia, tre esterni arrivati all'ultimo secondo... È un mercato che comunque non può essere insufficiente, ma non può neanche essere ottimo. Quindi 6 e mezzo".

Punti di forza e di debolezza. "La Fiorentina dà l'impressione di giocare bene, ci sono dei momenti sporadici all'interno delle partite in cui la tecnica, la qualità tecnica dei giocatori viene fuori. E il punto è che la debolezza della squadra sta nella difesa: la difesa imbarca, c'è veramente tanto, tanto da registrare dietro".

Sarà la partita degli ex... "La partita dell'ex dal punto di vista della Fiorentina. Njie ha buonissime chance di partire dal primo minuto perché gli esterni da quella parte sono tutti nuovi e lui è il meno nuovo, pur essendo arrivato cinque giorni fa. Quindi potrebbe essere la sua partita, sì. Avrà spazio e tempo a disposizione".