1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Nathan Patterson

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 15: Nathan Patterson of Everton during the pre-season friendly match between Everton and OSC Lille at Hill Dickinson Stadium on August 15, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Il colpo dell'ultima giornata di mercato firmato Gianluca Petrachi. Una trattativa a sorpresa che ha portato in granata Nathan Patterson. Terzino ed esterno classe 2001 reduce dall'esperienza all'Everton, lo scozzese di Glasgow va a rinforzare e ad allungare il ventaglio di scelte a disposizione. Quello di Patterson è un acquisto che ha sicuramente degli aspetti positivi, ma che allo stesso tempo fa storcere il naso. Non tanto per qualità tecniche o di incompatibilità tattica: il quadro clinico degli infortuni non è un biglietto da visita invitante.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6