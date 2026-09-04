Andiamo ad analizzare i pro e i contro dell'acquisto di Patterson dall'Everton in Premier League
VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia
Nathan Patterson
Il colpo dell'ultima giornata di mercato firmato Gianluca Petrachi. Una trattativa a sorpresa che ha portato in granata Nathan Patterson. Terzino ed esterno classe 2001 reduce dall'esperienza all'Everton, lo scozzese di Glasgow va a rinforzare e ad allungare il ventaglio di scelte a disposizione. Quello di Patterson è un acquisto che ha sicuramente degli aspetti positivi, ma che allo stesso tempo fa storcere il naso. Non tanto per qualità tecniche o di incompatibilità tattica: il quadro clinico degli infortuni non è un biglietto da visita invitante.
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