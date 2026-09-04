X-Men: Giorni di un futuro passato. Wolverine viene mandato indietro nel tempo per cambiare un futuro ormai segnato, intervenendo proprio sul passato e salvare i mutanti. Alieu Njie non è un supereroe e non dovrà certo viaggiare nel tempo, ma il paradosso è simile: il suo futuro è appena cominciato a Firenze e il suo passato, il Torino, è già lì ad aspettarlo. Sono passati appena cinque giorni dal trasferimento in viola e potrebbe già ritrovarsi di fronte la squadra che ha appena lasciato. Fiorentina-Torino arriva nel momento più assurdo possibile. Entrambe a quota 0 punti in campionato, con due sconfitte consecutive, pronte a sfidarsi per smuovere la classifica e non trasformare un avvio negativo in una crisi. Ma ancora più strana è la situazione degli ex: Comuzzo, Fortini e l'appena arrivato Mandragora dalla parte granata, Njie dall'altra, fresco di un trasferimento da circa 20 milioni di euro.

Grosso lo schiera dal 1'?

Proprio lui potrebbe essere subito protagonista.nonostante sia arrivato a Firenze soltanto cinque giorni fa. Gli esterni viola sono tutti nuovi e lui, paradossalmente, è quello che ha bisogno di meno tempo per entrare nella partita: conosce la Serie A, conosce il calcio italiano e soprattutto conosce molto bene gli uomini che avrà davanti. Il Toro, insomma, potrebbe ritrovarsi subito a difendere contro un giocatore che fino a pochi giorni fa aveva dalla propria parte. Njie può fare male quando riesce ad attaccare il campo, puntare l'uomo e accelerare, cercando anche la profondità alle spalle della linea difensiva. E c'è quella familiarità difficile da ignorare: lui conosce i difensori granata e loro conoscono lui. Sanno cosa può cercare, lui sa come possono reagire.

La Fiorentina ha bisogno di una scossa dopo due sconfitte e zero gol segnati. A destra il posto è riservato a Mastantuono, ma a sinistra Grosso potrebbe scegliere proprio lo svedese. Gonçalves, infatti, appena arrivato dallo Sporting resta da valutare dopo una situazione fisica travagliata, mentre Gnonto è arrivato da un paio di giorni a Firenze e deve ancora trovare ritmo. Njie, invece, ha già dimostrato di essere in condizione contro il Milan e potrebbe ritrovarsi immediatamente dentro il nuovo presente. Cinque giorni dopo aver lasciato Torino, potrebbe già provare a cambiare il futuro della Fiorentina proprio contro il suo passato.