Clamorosa novità di mercato per il Torino. Alle 20 del 1° settembre si è chiusa la sessione estiva di calciomercato in Italia, ma non in altri paesi. Resta aperto, ad esempio, in Turchia. E proprio dalla Turchia arriva una notizia che riguarda da vicino il Torino. Tino Anjorin sarebbe prossimo ad accasarsi al Goztepe Spor Kulubu. L'ex Empoli è tornato in campo con la maglia granata proprio martedì contro il Monza nel corso del secondo tempo dopo che non disputava una partita ufficiale da aprile. Le trattative in Turchia proseguiranno fino a domani, venerdì 4 settembre. Una delegazione granata è attesa in Turchia per chiudere la trattativa in tempi brevi. Le parti, come riporta Gianluca Di Marzio, sono in fase avanzata. Seguiranno novità nella giornata di domani.