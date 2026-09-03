Dopo solo due partite senza che lì sulla sinistra ci sia Alieu Njie già è emerso un grande problema: chi salta l'uomo? Sia con il Sassuolo che con il Monza è proprio mancato il guizzo offensivo. E' mancato e forse in rosa manca ancora quel giocatore che sbaraglia le carte, uno che nel sangue abbia il dribbling, che sappia creare la superiorità numerica come se niente fosse. In queste due partite giocatori del genere sono quelli che hanno messo in difficoltà il Toro. Basti pensare a Volpato e Adzic nel Sassuolo o a Forson e Robinson nel Monza. E invece a Torino chi punta l'uomo?

Chi fa Njie senza Njie?

Le altre soluzioni

La domanda ha tantissime possibili risposte. La più ovvia?. A parte Oristanio, il giocatore che si avvicina di più a quelle caratteristiche, che però rimane molto indietro nelle gerarchie, nessun altro ha quelle qualità. E' dunque probabile cha Abate rinuncerà a un giocatore del genere. In questo caso sulla trequarti rimarrebbero Casadei, un incursore, e Vlasic, un lega-gioco,. Ecco che, allora,. Cacciamani dovrebbe fare esattamente quello che faceva Bellanova con Juric o che fa Dimarco all'Inter, squadre che infatti non avevano o hanno uno "Njie". O, semplicemente, quello che ha fatto contro il Sassuolo per fornire l'assist a Comuzzo. Ma non solo. Senza un dribblatore servirebbe più fantasia palla al piede, che può dare Fitz-Jim, e più tiri dalla distanza, responsabilizzando Mandragora e Vlasic.Come altre possibilità c'è di sicuro il. Aveva ricorso a questo lo stesso Juric l'ultimo anno passando dal suo solito 3-4-2-1 al 3-4-1-2. Quest'anno potrebbe succedere lo stesso anche per il fatto stesso che sia Simeone che Adams hanno sempre fatto meglio con un compagno vicino. In questa ipotesi o, ancor di più, in quella del 3-5-2, Casadei potrebbe esaltarsi giocando in un ruolo più suo e potendo sfruttare meglio le sue qualità da incursore, raccogliendo i tanti cross che arriverebbero dalle fasce.

L'altra soluzione? In questo momento con un quadro di esterni di centrocampo più al completo Abate potrebbe anche pensare a qualche altra risposta più stravagante. Ad esempio, Cacciamani potrebbe essere provato in trequarti. Su di lui si è discusso tanto, per molti non era pronto a giocare da solo a tutta fascia in Serie A perché non predisposto alla fase difensiva - ed effettivamente contro Volpato è entrato in difficoltà. Potrebbe allora aver senso provare la promessa granata direttamente nella trequarti e chiedergli di fare quello che sa fare meglio: saltare l'uomo e infilare il cross. In alternativa, un altro giocatore che avrebbe dovuto avere quelle caratteristiche ma che a Torino non le ha mai fatte vedere è Aboukhlal. Il marocchino non gode di un'alta considerazione da parte di Abate, ma la stagione è lunga e non è detto che non lo vedremo mai giocare finalmente nel suo vero ruolo.

Articolo a cura di Francesco Di Vico