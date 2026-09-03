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TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Lucas Perri of Torino FC in action during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa e per il Torino ci sono stati parecchi movimenti sia in entrata che in uscita (anche se potrebbe ancora essere ufficializzato un ultimo rinforzo). Abate dispone di una rosa molto numerosa in ogni reparto anche se restano alcuni dubbi sulla validità di diversi elementi, mentre molti volti nuovi sono ancora del tutto da misurare e conoscere nel campionato di Serie A. Anche questa volta - come di consueto - c'è stata infatti una grande intensità nei giorni finali di calciomercato con diversi movimenti condotti dal DS Gianluca Petrachi come ormai da anni è abitudine nelle sessioni estive e invernali dei granata.

Partendo dalla porta, ci sono due volti nuovi che sono il giovane Mascardi, protagonista nelle prime due partite di campionato, ma anche Perri che ha esordito in Coppa Italia contro il Monza dopo una lunghissima trattativa estiva. Ai saluti c'è Paleari che ha tenuto sulle proprie spalle la porta del Toro per gran parte dell'intera stagione, mentre Israel rimane ancora in rosa ma è attualmente è fermo per infortunio.

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