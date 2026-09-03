"Reset". Con questa semplice ma efficace parola l'edizione odierna de La Stampa riassume la situazione del Toro post calciomercato e avvio di stagione. Come da anni i granata hanno gli stessi problemi, da un mercato con pochi soldi ad un inizio di campionato in salita. La sconfitta in Coppa Italia contro il Monza è stato l'ultimo schiaffo ai primi mesi di Abate sulla panchina del Toro ed è arrivato il momento di archiviare. "A differenza del passato questa è una squadra nuova e ancora quasi completamente da scoprire, con dodici novità arrivate dal calciomercato". Con anche l'arrivo di Ricardo Rodriguez, il tecnico ha finalmente una rosa di cui si è dichiarato soddisfatto: "Ha innesti - prosegue La Stampa - in grado di disegnare un volto diverso, tra questi c'è sicuramente Rolando Mandragora arrivato ieri al Filadelfia. Lui e Bragança, due mancini, sono le grandi speranze per alzare il tasso tecnico". Infine ha salutato anche Alberto Paleari, prossimo a volare in Cipro all'Aek Larnca, mentre Ilkhan è vicino al ritorno in Turchia.

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