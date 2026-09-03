L'edizione odierna di Tuttosport apre con il momento e lo stato d'animo del Toro dopo l'uscita dalla Coppa Italia e le due sconfitte contro Milan e Sassuolo. Il calendario, però, incombe e non aiuta Abate: prima la trasferta di sabato contro la Fiorentina, poi in casa la Roma, partita a razzo e poi il Bologna al Dall'Ara. Per il tecnico è il momento di svoltare e l'occasione sono queste tre partite prima della sosta. "L'inizio di stagione è risultato ben più negativo del previsto o del prevedibile, persino se osservato con una visione negativa, pessimistica". Da una fase difensiva che commette errori grossolani a reparti slegati fra loro, passando per la pochezza di idee e arrivando all'inconcludenza offensiva: così è apparso il Toro contro il Monza lunedì. Abate ha le motivazioni giuste, ma incominciano ad aleggiare già i primi molteplici dubbi: "C'è chi continua a chiedersi perché mai Cairo non abbia inteso andare avanti con la scelta più logica, prudente e concettualmente semplice, ovvero la conferma di D'Aversa". In ogni caso, sottolinea lo stesso Tuttosport, Cairo e Petrachi hanno le loro responsabilità, a partire dal mercato che ha visto gli ultimi quattro rinforzi concludersi nell'ultimo giorno disponibile.

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