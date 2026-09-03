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Daniel Bragança

Con l’ufficialità di Daniel Bragança, il Torino mette a disposizione di Ignazio Abate un centrocampista in grado di portare maggiore tecnica e nuove soluzioni in mezzo al campo. Il classe 1999 arriva dallo Sporting in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Il costo complessivo dell’affare si aggira sui 4 milioni di euro, tra parte fissa e riscatto.

Bragança può offrire visione di gioco, qualità nel palleggio e capacità di inserirsi negli spazi, caratteristiche utili per ampliare le alternative della mediana granata. Restano però da verificare l’adattamento alla Serie A e la continuità che riuscirà a garantire nel corso della stagione. Un innesto che presenta diversi punti di forza, ma anche alcuni interrogativi: ecco i principali pro e contro dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino.

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