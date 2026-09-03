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Tre curiosità su Rafik Belghali

Rafik Belghali è un nuovo esterno destro del Torino. Il classe 2002 ex Verona è arrivato all'ombra della Mole con la formula del prestito di 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro, legato a condizioni facilmente raggiungibili. Il giocatore algerino con cittadinanza belga è chiamato a far le veci di Marcus Pedersen volato all'Olympiakos e dovrà giocarsi il posto con Nathan Patterson altro acquisto del mercato granata. Il terzino nato a Lovanio ha collezionato 2 gol e 6 cartellini gialli in 26 presenze con la maglia degli scaligeri. Prosegue così la sua avventura in Serie A nel Toro, con l'obiettivo di dar nuova linfa all'out di destra del centrocampo granata. Di seguito vediamo qualche curiosità e dettaglio sulla crescita e sulla carriera di Belghali, tre particolarità sull'ex Verona di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza.

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