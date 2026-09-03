I dettagli e la formula dell'affare Riccardo Rodriguez
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Il ritorno di Ricardo Rodriguez al Toro è diventato realtà con la firma sul contratto. Il difensore elvetico torna a Torino, dopo due stagioni in Spagna al Betis, per rinforzare la difesa di Abate grazie alla sua esperienza. Petrachi, dunque, a mercato concluso regala il tanto decantato braccetto sinistro e chiude le operazioni in entrata del Toro con un rush finale da ben cinque innesti. Il classe '92 può ora cominciare la sua seconda avventura in maglia granata.
Tutti i dettagli sull'operazioneRodriguez arriva al Torino a parametro zero, dopo la fine della sua esperienza con il Betis. Il difensore svizzero ha firmato un contratto di un anno, con un'opzione per il prolungamento legata al numero di presenze che riuscirà a collezionare nel corso della stagione. Una formula che tutela il club granata, permettendogli di valutare sul campo l'impatto del classe '92 prima di decidere se proseguire il rapporto. Per Petrachi, dunque, un'operazione senza costi per il cartellino e con un impegno contrattuale iniziale limitato.
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