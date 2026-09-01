Rafik Belghali è un nuovo giocatore del Toro: tutte le informazioni sull'operazione relativa all'esterno classe 2002
Rafik Belghali inizia la sua esperienza in maglia granata: è ufficiale il suo passaggio al Torino. Ignazio Abate potrà contare sull'innesto di un nuovo esterno dopo l'addio di Marcus Pedersen, accasatosi all'Olympiakos. L'esterno classe 2002 arriva dal Verona e va così a puntellare la fascia destra di marca granata, giocandosi il posto da titolare con l'altro nuovo innesto Niccolò Fortini.
La formula, le cifre e i dettagli dell'affare BelghaliL'algerino con cittadinanza belga arriva all'ombra della Mole sulla base di un prestito di 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro, legato a condizioni facilmente raggiungibili. Il giocatore ha firmato il contratto, che lo legherà al Torino per i prossimi quattro anni ed inizia ufficialmente la sua avventura al Toro.
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