Petrachi vuole chiudere per Rolando Mandragora: il Torino ha infatti trovato un accordo con la Fiorentina per il trasferimento del centrocampista, facendo un passo importante per riportare sotto la Mole un giocatore già conosciuto e apprezzato in passato. La trattativa, però, non è ancora conclusa: resta da trovare l’intesa con il calciatore sull’ingaggio.

Petrachi cerca un'intesa sull'ingaggio

Il nodo è rappresentato proprio dallo stipendio di Mandragora, considerato alto per i parametri del Torino. Per questo motivo, nelle prossime ore, la società lavorerà con il procuratore Stefano Antonelli per cercare di trovare un punto d’incontro e definire anche gli ultimi dettagli dell’operazione. Per Mandragora si tratterebbe di un ritorno in granata a quattro anni di distanza dalla sua prima esperienza. Il centrocampista ha infatti indossato la maglia del Torino tra il 2021 e il 2022, chiudendo quel capitolo con 41 presenze, 4 gol e 3 assist. Ora il percorso potrebbe ricominciare: l’accordo con la Fiorentina c’è, resta da definire quello con il giocatore.