Doppio colpo sulla corsia destra per il Torino nelle ultime ore di mercato. Dopo Nathan Patterson, arrivato in città per le visite mediche, il club granata ha ufficializzato l'arrivo di Rafik Belghali dall'Hellas Verona. Il terzino saluta dunque la Serie B per affacciarsi alla massima serie e mettersi a disposizione di Ignazio Abate. Belghali lascia il Verona dopo aver collezionato 26 presenze, 2 gol e 6 cartellini gialli con la maglia gialloblù. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Ecco Belghali, il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik. Belghali è nato a Lovanio, in Belgio, il 7 giugno 2002. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Sint-Truiden, PSV, Lierse SK, Zulte Waregem e Lommel, nel 2021 esordisce con la prima squadra del Lommel SK.Con il Lommel disputa complessivamente 48 partite tra Challenger Pro League (seconda serie) e Coppa del Belgio, realizzando 7 reti e fornendo 3 assist. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Malines, con cui colleziona complessivamente 50 presenze tra massimo campionato belga, playoff e Coppa del Belgio, realizzando 3 reti e fornendo 3 assist. Nella stagione 2025-'26 approda all'Hellas Verona, con cui esordisce in Serie A il 25 agosto 2025 nella gara esterna contro l'Udinese. In totale con gli scaligeri disputa 26 partite, realizzando 2 reti.Per Belghali anche 17 presenze e 2 reti con la Nazionale algerina, con cui ha partecipato ai Mondiali 2026, prendendo parte a tutte e quattro le gare della propria Nazionale e segnando anche un gol contro l'Austria. Tutto il Torino Football Club accoglie Rafik Belghali con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"