A poco meno di dodici ore dalla chiusura del calciomercato, il Torino piazza a sorpresa un colpo dalla Premier League. Nathan Patterson, ex Everton, è infatti arrivato a Torino e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club granata per i prossimi tre anni.

Chi è Nathan Patterson, il nuovo esterno del Torino

Come detto, il colpo è a sorpresa e arriva dalla Premier League, dunque è necessario fare chiarezza e scoprire un po' chi è il nuovo volto apparso all'ombra della Mole.

Patterson è un terzino destro classe 2001, ma nel corso della sua esperienza all'Everton è stato adopeato anche sulla fascia sinistra. Alto 183 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile dei Rangers, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti. Nel 2021 è entrato in pianta stabile nel giro della nazionale scozzese, poi nel 2022 è arrivato il trasferimento all'Everton. Con il club inglese ha collezionato 3 assist e 10 ammonizioni su un totale di 3690 minuti giocati, senza però riuscire a trovare la via del gol.

L'ultima stagione è stata condizionata dagli infortuni muscolari che lo hanno costretto a saltare complessivamente 14 partite. Patterson è rimasto fermo 42 giorni tra agosto e settembre 2025 e altri 51 tra ottobre e dicembre. Quello degli stop fisici è un tema che lo ha già condizionato in passato: nel 2023-24, infatti, ha saltato 160 giorni per un problema alla coscia, restando fuori dal 15 aprile al 21 settembre e perdendo complessivamente 19 partite. Per il Torino si tratta dunque di un'operazione che porta in granata un giocatore ancora giovane, con esperienza in Premier League e in nazionale, ma anche con un passato recente condizionato dagli infortuni. Ora toccherà a Patterson lasciarsi alle spalle i problemi fisici e ritrovare continuità, mettendosi a disposizione di Abate per una nuova avventura sotto la Mole.