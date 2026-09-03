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Serie A, terza giornata

Dopo le prime due uscite di campionato e gli ultimi frenetici colpi di mercato, la Serie A si appresta a vivere un terzo turno ricco di partite interessanti e big match di primissimo livello (qui orari e dove vedere le partite). Gli occhi di tifosi e fantallenatori sono puntati sui giocatori in dubbio, sull'inserimento dei nuovi acquisti dell'ultim'ora e sulla gestione delle forze prima della sosta per le Nazionali. Se la sfida di Firenze vedrà protagonisti i granata, sulle altre nove partite si accendono riflettori altrettanto caldi: dallo scontro al vertice tra Inter e Napoli alle sfide delicate per la zone calda come Juventus-Milan e Roma-Atalanta. Di seguito il quadro completo delle ultime dai campi, probabili schieramenti e dubbi della vigilia per le 9 sfide del weekend.

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