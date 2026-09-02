Con la seconda giornata di Serie A alle spalle, andiamo a scoprire orari e dove vedere le partite del terzo turno del campionato 2026/27
La terza giornata di Serie A
Terminata la seconda giornata di campionato, è tempo di pensare al terzo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. Delle big l'unica a non aver portato a casa i 3 punti è stato il Napoli, che ha perso al Maradona contro il Como di Cesc Fabregas. A dare il là alla terza giornata saranno proprio i lariani, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.
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